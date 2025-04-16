Tекст: Вера Басилая

Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к населению зачитал отчет российской спецслужбы, подтверждающий отсутствие акустических устройств на митинге. Он отметил, что ФСБ провела работу в нескольких направлениях для установления истины, передает РИА «Новости».

Вучич сообщил, что специалисты изучали технические характеристики установок МВД Сербии, анализировали видео- и аудиоматериалы с места событий, а также медицинские данные сотрудников полиции и других служб. Дополнительно были проведены эксперименты на животных, чтобы проверить воздействие акустических систем.

Президент Сербии подчеркнул, что российская спецслужба, известная своими возможностями и длительным руководством Александра Бортникова, внесла важный вклад в расследование. Он также отметил, что ФСБ занимает одно из ведущих мест в мире наряду с американской ФБР.

Ранее представители ФСБ России прибыли в Белград для участия в расследовании по делу о «звуковой пушке», якобы примененной на протестах в Сербии 15 марта.

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.