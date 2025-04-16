Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
ФСБ не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде
ФСБ России провела расследование и установила, что «звуковые пушки» не использовались на протестах в Белграде 15 марта, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич в своем обращении к населению зачитал отчет российской спецслужбы, подтверждающий отсутствие акустических устройств на митинге. Он отметил, что ФСБ провела работу в нескольких направлениях для установления истины, передает РИА «Новости».
Вучич сообщил, что специалисты изучали технические характеристики установок МВД Сербии, анализировали видео- и аудиоматериалы с места событий, а также медицинские данные сотрудников полиции и других служб. Дополнительно были проведены эксперименты на животных, чтобы проверить воздействие акустических систем.
Президент Сербии подчеркнул, что российская спецслужба, известная своими возможностями и длительным руководством Александра Бортникова, внесла важный вклад в расследование. Он также отметил, что ФСБ занимает одно из ведущих мест в мире наряду с американской ФБР.
Ранее представители ФСБ России прибыли в Белград для участия в расследовании по делу о «звуковой пушке», якобы примененной на протестах в Сербии 15 марта.
Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.