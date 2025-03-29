Представители ФСБ прибыли в Белград по делу о «звуковой пушке»

Представители ФСБ начали расследование применения «звуковой пушки» в Сербии

Tекст: Вера Басилая

Вучич подтвердил прибытие представителей ФСБ в Белград для участия в расследования якобы использования «звуковой пушки» на протестах 15 марта. Эти представители начали работу с осмотра оборудования на месте, передает РИА «Новости».

Бывший начальник генштаба Сербии Здравко Понош ранее сообщил в соцсетях, что во время минут молчания в честь погибших в результате обрушения навеса в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. Этот инцидент вызвал панику среди демонстрантов, что было зафиксировано на видео.

Вучич отметил, что представители ФСБ пробудут в Сербии около недели, после чего выступят с заявлением о результатах своего расследования. Он также сообщил, что в ближайшие дни ожидается прибытие агентов ФБР для продолжения расследования.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

Президент Сербии Александар Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.

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