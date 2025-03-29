То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Представители ФСБ прибыли в Белград по делу о «звуковой пушке»
Представители ФСБ начали расследование применения «звуковой пушки» в Сербии
Представители ФСБ России прибыли в Белград для участия в расследовании по делу о «звуковой пушке», якобы примененной на протестах в Сербии 15 марта, с целью проверки оборудования, заявил президент Сербии Александар Вучич.
Вучич подтвердил прибытие представителей ФСБ в Белград для участия в расследования якобы использования «звуковой пушки» на протестах 15 марта. Эти представители начали работу с осмотра оборудования на месте, передает РИА «Новости».
Бывший начальник генштаба Сербии Здравко Понош ранее сообщил в соцсетях, что во время минут молчания в честь погибших в результате обрушения навеса в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. Этот инцидент вызвал панику среди демонстрантов, что было зафиксировано на видео.
Вучич отметил, что представители ФСБ пробудут в Сербии около недели, после чего выступят с заявлением о результатах своего расследования. Он также сообщил, что в ближайшие дни ожидается прибытие агентов ФБР для продолжения расследования.
Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.
Президент Сербии Александар Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказано применение «звуковой пушки» против участников протеста 15 марта.
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