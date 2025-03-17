Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.3 комментария
Сербия решила расследовать применение «звуковой пушки» с помощью России и США
Сербия пригласит спецслужбы России и США для расследования применения «звуковой пушки»
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.
По словам Вучевича, публикации в сербских оппозиционных СМИ о применении ультразвукового оружия против протестующих не соответствуют действительности. «Приказа о применении дубинок не было. Никаких действий со стороны полиции против кого-либо предпринято не было», – подчеркнул премьер-министр, передает ТАСС.
Вучевич заверил, что сербская полиция имеет опыт управления массовыми мероприятиями без применения силы. Он считает, что привлечение иностранных спецслужб позволит остановить распространение ложной информации о действиях полиции на митинге.
Митинг, на котором якобы использовалась звуковая пушка, прошел в субботу в Белграде.
Бывший начальник генштаба Сербии и лидер оппозиции Здравко Понош написал в соцсетях, что вечером полиция якобы применила звуковую установку, вызвавшую беспокойство среди демонстрантов. Пресс-служба МВД Сербии опровергла применение «звуковой пушки», указав, что ее использование противоречит закону.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в протесте студентов и сторонников оппозиции в Белграде участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться. Полиция Сербии пригрозила протестующим в Белграде силовым ответом в случае продолжения нападений. Серия протестов началась четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.