Сербия решила расследовать применение «звуковой пушки» с помощью России и США

Сербия пригласит спецслужбы России и США для расследования применения «звуковой пушки»

Tекст: Ольга Иванова

По словам Вучевича, публикации в сербских оппозиционных СМИ о применении ультразвукового оружия против протестующих не соответствуют действительности. «Приказа о применении дубинок не было. Никаких действий со стороны полиции против кого-либо предпринято не было», – подчеркнул премьер-министр, передает ТАСС.

Вучевич заверил, что сербская полиция имеет опыт управления массовыми мероприятиями без применения силы. Он считает, что привлечение иностранных спецслужб позволит остановить распространение ложной информации о действиях полиции на митинге.

Митинг, на котором якобы использовалась звуковая пушка, прошел в субботу в Белграде.

Бывший начальник генштаба Сербии и лидер оппозиции Здравко Понош написал в соцсетях, что вечером полиция якобы применила звуковую установку, вызвавшую беспокойство среди демонстрантов. Пресс-служба МВД Сербии опровергла применение «звуковой пушки», указав, что ее использование противоречит закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в протесте студентов и сторонников оппозиции в Белграде участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться. Полиция Сербии пригрозила протестующим в Белграде силовым ответом в случае продолжения нападений. Серия протестов началась четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.