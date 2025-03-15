Полиция Сербии обратилась к протестующим в Белграде с последним предупреждением

Полиция Сербии пригрозила протестующим в Белграде силовым ответом в случае продолжения нападений

Tекст: Антон Антонов

Как сообщила пресс-служба МВД Сербии, в протесте студентов и сторонников оппозиции в субботу в Белграде участвовали 107 тыс. человек, значимых инцидентов в ходе самой акции не было, передает РИА «Новости».

Однако, как сообщают информационные агентства, после завершения акции обстановка перед городским собранием Белграда стала накаляться. После 19.30 (21.30 мск) площадь стала заполняться группами молодых людей спортивного вида, многие из которых носят капюшоны и маски. Перед кордоном полиции у городского собрания началось агрессивное и оскорбительное скандирование. Раздалось несколько взрывов крупных петард.

Часть протестующих пытается провоцировать сотрудников полиции, бросая в их сторону бутылки и мусор, некоторые из протестующих светят лазерными указками в лица правоохранителей, передает ТАСС.

МВД Сербии сообщает, что «в нескольких местах в центре Белграда произошли инциденты и драки между частью участников сегодняшнего протеста, которые несколько раз нападали на сотрудников полиции, пытаясь препятствовать исполнению ими служебных обязанностей и вызвать беспорядки».

«Полиция делает последнее предупреждение, чтобы все нападения и провокации в отношении сотрудников полиции прекратились немедленно. В противном случае полиция в соответствии с законом будет вынуждена вмешаться и защитить своих сотрудников», – говорится в сообщении МВД.

Напомним, в субботу митингующие заполнили центр Белграда. Серия протестов началась четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек. Глава сербского государства Александар Вучич предупредил о грядущих беспорядках и попытке госпереворота, который готовился за рубежом.