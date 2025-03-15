Митингующие заполнили центр Белграда

Протестующие заняли весь центр Белграда от Бранкова моста до площади Славия

Tекст: Вера Басилая

Акция протеста в Белграде началась от Бранкова моста через реку Сава и растянулась на 2,5 километра до площади Славия. Центральные улицы, такие как проспект Короля Милана и бульвар Короля Александра, практически полностью заняты протестующими, передает РИА «Новости».

Из-за плотности митинга одна из колонн тракторов, прибывших для участия в акции, не смогла проехать в центр и остановилась на мосту. Протестующие выкрикивают лозунги и подпрыгивают на месте.

Между тем, участники акции начали использовать пиротехнику, но стычек с полицией не происходит. Протестующие собрались у здания парламента, забираются на тракторы и размахивают флагами, выкрикивая оскорбления в адрес президента Вучича, передает ТАСС.

Организаторы рассчитывают заблокировать ключевые точки столицы. Движение общественного транспорта прекращено до конца дня. МВД оцепило здания президентской резиденции и парламента страны, чтобы предотвратить беспорядки.

Ранее в Белграде на крышах зданий в районе администрации президента Сербии были замечены снайперы, что произошло на фоне массовых протестов и шествия колонны тракторов.

До этого в Белграде автомобиль марки BMW врезался в толпу на митинге протеста в районе Жарково, сбив трех человек.

Также протестующие в центре Белграда атаковали тракторы вокруг лагеря сторонников Вучича и кричали «кто не скачет – тот чаци».

Напомним, протесты начались четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.

Глава сербского государства Александар Вучич предупредил о грядущих беспорядках и попытке госпереворота, который готовился за рубежом.