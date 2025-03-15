После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Снайперы заняли позиции на крышах в центре Белграда
Снайперы расположились на зданиях вокруг администрации президента Сербии
В Белграде на крышах зданий в районе администрации президента Сербии были замечены снайперы, что произошло на фоне массовых протестов и шествия колонны тракторов.
Снайперы заняли позиции на крышах зданий вокруг администрации президента Сербии. В частности, они расположились на крыше Скупщины (парламента) и Конституционного суда. Сами здания оцеплены полицейскими. Также плотные кордоны стоят вокруг Пионерского парка, где развернули палаточный лагерь сторонники президента Вучича, передает РИА «Новости».
Меры безопасности усилили сотрудники в штатском, которые задержали одного из активных участников протеста и вывели его с митинга.
Между тем, к Скупщине продолжают прибывать протестующие, включая колонну тракторов и мотоциклистов. Колонна из около ста тракторов и сторонников оппозиции выдвинулась из Нови-Београда в центр города, где пройдет главный протест.
Около тысячи жителей Нови-Београда и Земуна заблокировали движение на крупнейшей развязке у муниципалитета, используя свистки, вувузелы и скандируя лозунги. Тракторы с сербскими флагами и символом протестов заняли бульвар Михаила Пупина.
Общественный транспорт в Белграде в субботу не функционирует, многие улицы перекрыты. Протестующие, включая студентов и сторонников оппозиции, призвали участников избегать конфликтов, не употреблять алкоголь и не приносить пиротехнику.
В Белграде автомобиль марки BMW врезался в толпу на митинге протеста в районе Жарково, сбив трех человек.
Протесты в Сербии начались четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.
В Белграде протестующие разбили окна и спустили шины у тракторов, которые были подогнаны сторонниками президента Сербии Александара Вучича к лагерю студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов.
Президент Вучич предупредил о грядущих беспорядках и попытке госпереворота, который готовился за рубежом.