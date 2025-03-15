После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».26 комментариев
Протестующие в Сербии стали скандировать «кто не скачет – тот чаци»
Протестующие в центре Белграда атаковали тракторы вокруг лагеря сторонников Вучича
В Белграде протестующие разбили окна и спустили шины у тракторов, которые были подогнаны сторонниками президента Сербии Александра Вучича к лагерю студентов, выступающих за окончание четырехмесячной забастовки вузов. Протестующие стали скандировать «кто не скачет – тот чаци».
Крупнейший несогласованный протест студентов и оппозиции в Сербии с блокадой нескольких частей Белграда запланирован на субботу. В пятницу вечером в центре Белграда уже собрались тысячи протестующих, передает РИА «Новости».
Протестующие разбили окна и прокололи шины у тракторов, которые были подогнаны сторонниками Вучича. Эти тракторы были установлены вокруг Пионерского парка, где расположен палаточный лагерь студентов, требующих завершения забастовки вузов.
Поздно вечером протестующие пришли к лагерю, выкрикивая оскорбления в адрес его обитателей. У тракторов были разбиты окна, проколоты шины, а также отломаны мелкие детали и номера. Протестующие позировали на фоне поврежденной сельхозтехники.
Акция протеста продолжается, автомобильное движение в центре города практически остановлено. Протестующие продолжают прибывать из различных регионов Сербии.
Несколько тысяч протестующих в Белграде студентов скандируют «кто не скачет – тот чаци». Слово «чаци» – искаженное «джаци» («ученики») – стало оскорбительным прозвищем для тех, кто не поддерживает массовые протесты, передает ТАСС.
Число протестующих в Белграде достигло 31 тыс. человек, сообщило МВД республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты начались четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек. Глава сербского государства предупредил о грядущих беспорядках и попытке госпереворота, который готовился за рубежом.