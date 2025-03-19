Вучич пообещал уйти в отставку, если докажут применение «звуковой пушки»

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что предоставленные доказательства указывают на отсутствие применения такого оружия, и что международные эксперты поддерживают это заключение, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции в Брюсселе Вучич подчеркнул, что не нуждается в иммунитете, так как не является преступником. Он выразил уверенность в правомерности действий сербских органов и заявил: «Одно доказательство того, что звуковая пушка была применена против демонстрантов – и я больше не президент». Вучич отметил, что оппозиция пытается использовать этот случай для дискредитации его власти, но он полагается на объективность международных экспертов в установлении истины.

Ранее премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о готовности правительства пригласить российские и американские спецслужбы для расследования инцидента с применением «звуковой пушки» на протесте в Белграде.

Бывший начальник генштаба Сербии и лидер оппозиции Здравко Понош написал в соцсетях, что вечером полиция якобы применила звуковую установку, вызвавшую беспокойство среди демонстрантов. Пресс-служба МВД Сербии опровергла применение «звуковой пушки», указав, что ее использование противоречит закону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в протесте студентов и сторонников оппозиции в Белграде участвовали 107 тыс. человек. Значимых инцидентов в ходе самой акции не было, однако после ее завершения обстановка перед городским собранием начала накаляться. Полиция Сербии пригрозила протестующим в Белграде силовым ответом в случае продолжения нападений. Серия протестов началась четыре месяца назад после трагического обрушения на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где погибло 15 человек.