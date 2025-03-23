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    23 марта 2025, 10:15 • В мире

    Как Москва помогает Белграду в борьбе с цветной революцией

    Как российские спецслужбы помогают в борьбе с цветной революцией в Сербии

    Как Москва помогает Белграду в борьбе с цветной революцией
    @ ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    «Я очень благодарен российским спецслужбам... Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией». Такими словами сербский вице-премьер Сербии Александр Вулин оценил помощь российских специальных ведомств в борьбе Белграда с угрозой цветной революции. В чем может заключаться взаимодействие двух стран в сфере безопасности?

    Власти Сербии благодарны российским спецслужбам за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Он напомнил, что ранее спецслужбы России и Сербии официально договорились о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями, и это соглашение остается в силе. Сербский вице-премьер сделал эти заявления на фоне протестов студентов и сторонников оппозиции после гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года.

    Так, 15 марта в Белграде прошел митинг, в котором, по данным МВД Сербии, приняли участие 107 тыс. человек. Позже Вулин заявил, что большинство студентов-участников митингов не «куплены», а вот их лидеры «проплачены Западом». При этом в недавнем прошлом Вулин возглавлял Агентство безопасности и информации (БИА), главную спецслужбу Сербии и был вынужден подать в отставку под давлением Запада. Его считают «пророссийским политиком», хотя на деле он отстаивает сербские интересы.

    «Я люблю Сербию, и все, что делал и делаю – это ради интересов Сербии и сербского народа... Наше сотрудничество взаимовыгодно и необходимо, поскольку между Сербией и Россией не существует ни одного проблемного вопроса», – говорил Вулин год назад.

    Также Вулин долгое время был активным сторонником углубления контактов между российскими и сербскими спецслужбами. Он утверждает, что «невозможно сотрудничать со спецслужбами стран Запада и оставаться при этом последовательным защитником интересов Сербии». В том же интервью он называл Николая Патрушева, Сергея Нарышкина и Александра Бортникова своими учителями и говорил, что общение с ними «осталось для меня большим опытом».

    Директора Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин неоднократно приезжал в Белград, а сотрудничество между СВР и БИА длится уже десятилетиями. Например, еще в 2019 году Нарышкин в Белграде говорил, что «спецслужбы России и Сербии совместно противостоят терроризму, обмениваются информацией и проводят совместные операции».

    «Ситуация на Балканах очень и очень напряженная, прежде всего из-за вернувшихся боевиков, воевавших на стороне террористических организаций. Они ищут новое поле деятельности. Поэтому ситуация в сфере безопасности очень сложная как в Сербии, так и в России. Мы обмениваемся аналитическими оценками ситуации на территории нестабильности, проводим совместные операции ради зашиты законных внешних сербских и российских интересов», – сказал тогда Нарышкин.

    Каковы же направления этого сотрудничества сейчас и за что Сербия может быть благодарна российским спецслужбам?

    Что касается «борьбы с цветными революциями», то сотрудничество России и Сербии в этом вопросе направлено в первую очередь на исключение внешнего влияния на внутриполитические процессы. Россия не вмешивается во внутреннюю ситуацию в Сербии, но содействует в том, чтобы исключить иностранное влияние на жизнь своего партнера на Балканах.

    Сейчас в Сербии ситуация имеет все признаки «цветной революции» за одним исключением: из требований протестующих студентов и примкнувшей к ним оппозиции полностью исключена внешняя политика. Более того, протестанты хотят выглядеть больше сербскими патриотами, чем Вучич и его сторонники, требуя ужесточения позиции по Косово в противовес «ползучей сдаче региона», в которой они обвиняют президента страны. Также они требуют усилить поддержку Республики Сербской Босны и лично Милорада Додика.

    В то же время в действиях протестующих видна некая направляющая рука, и о ней говорят официальные представители Сербии как о внешней силе, стоящей за протестами. Кроме того, есть множество примеров, когда прозападная оппозиция использовала любой повод для разгона протестных настроений. Это классика «цветных методичек», когда через короткое время с начала протестов все уже забывают, ради чего изначально собирались, и в этот момент прозападные силы включают политические лозунги. Так и сейчас многие уже подзабыли о трагедии в Нови-Саде и требуют создания «переходного правительства» и новых выборов.

    Вероятно, Сербия получает информацию от российских спецслужб, какие иностранные силы могут быть вовлечены в организацию протестных акций. Речь может идти не только о персоналиях, но и о финансовых потоках для поддержания протестных акций. Ведь митинги оппозиции обеспечиваются транспортом, питанием, печатной продукцией и расходными материалами. Деньги на это не берутся из ниоткуда и уж явно не из личных накоплений студентов.

    Кроме того, в полтурамиллионном Белграде находится значительное количество (сотни тысяч) российских релокантов. Многие из них уже принимали участие в антиправительственных акциях на стороне оппозиции.

    За несколько лет в Белграде сложилась даже особая релокантская субкультура, которая все более не нравится сербам, поскольку не совпадает с их привычным образом жизни. Регулярно в городах Сербии проходит какой-нибудь «антивоенный» митинг релокантов. Их вовлеченность в политическую жизнь Сербии стала головной болью местных спецслужб, однако сербское законодательство крайне либерально по отношению и к протестующим, и к мигрантам.

    В этой связи может быть востребован обмен информацией между спецслужбами о наиболее экстремистски настроенных гражданах России, живущих в настоящий момент в Сербии.

    Примечательно, что в последнее время сами протестующие сербы стали пресекать попытки пронести на митинги украинские флаги или антироссийскую символику. Доходило даже до рукоприкладства в отношении наиболее буйных заукраинских релокантов.

    Отдельная история с якобы «применением акустического оружия» против демонстрантов («звуковой пушки»). Напомним, что 15 марта на одной из улиц Белграда протестующие перед объективами видеокамер стали разбегаться с проезжей части, а затем рассказывали, что якобы слышали какой-то неприятный «звук в голове». Делалось это по команде неких людей в желтых жилетах.

    Затем распространялись фото полицейского со странным аппаратом в руках, который на деле оказался антидроновым ружьем. Сербские власти официально обратились к России, ФБР, а также к производителям «звуковых пушек» американской компании Genasys с просьбой помочь в расследовании этого эпизода. Президент Сербии Вучич заверил, что никакое «звуковое оружие» для разгона демонстрантов не применялось, в противном случае он будет готов уйти в отставку.

    История со «звуковой пушкой» очень похожа классический флэш-моб в стиле цветных революций с целью обвинить власти Сербии в применении насилия против собственных граждан. В такой ситуации помощь со стороны российских спецслужб в виде обмена информацией сербским коллегам будет очень кстати.

    Среду иных задач российских и сербских специальных служб – противодействие международному терроризму и экстремизму. В Сербии присутствуют группы исламских радикалов – этнических албанцев и бошняков. Некоторые из этих радикалов прошли через Сирию. Несколько месяцев назад на границе с Боснией был ликвидирован албанский боевик, убивший российского офицера-миротворца в Косово более 20 лет назад.

    Сотрудничество России с Сербией во многом уникально.

    Сейчас это едва ли не единственная страна за пределами бывшего СССР, где достигнут настолько глубокий уровень доверия и взаимодействия. Сербии может не хватать технических средств разведки и контрразведки, но профессиональный уровень БИА трудно оспорить. И вполне понятна благодарность Вулина России, который во многом и выстраивал эту систему взаимодействия между странами.

    «В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим», – сказал Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу 22 марта в Москве, подчеркнув, что «отношение и позиция» российского руководства на фоне текущих событий «очень много значит для нас».

    Москва не скрывает, что ситуация в Белграде ее беспокоит, а значит, Россия будет и дальше помогать Сербии удержать стабильность внутри страны и в регионе.

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