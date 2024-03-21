Почему спецслужбы Сербии начали действовать против русских

Tекст: Евгений Крутиков

Спецслужбы Сербии планируют высылку из страны ряда протестно настроенных российских релокантов. Источник RT, близкий к органам власти Сербии, связывает это с активным участием оппозиционного сегмента россиян в акциях неповиновения и протестах против итогов парламентских выборов в Белграде в декабре 2023 года.

Обращает на себя внимание тот факт, что сербские власти ссылаются именно на участие в «деструктивной активности» либерально настроенных релокантов против собственно Сербии. Но дело в том, что те из релокантов, кто пытается вмешиваться во внутренние дела Сербии, и те, кто организует в этой стране антироссийские акции – это одни и те же персонажи.



Сколько российских приезжих в Сербии

Еврокомиссия утверждает, что с февраля 2022 по июнь 2023 года в Сербию въехало около 220 тыс. россиян. В МВД Сербии говорят, что эта цифра заметно выше – до 370 тыс. человек. Правда, многие используют Сербию лишь как транзитную площадку. В Белграде легче получить визы некоторых европейских стран, чем в России или Белоруссии.

Иначе говоря, точно подсчитать, сколько сейчас в Сербии российских релокантов, в реальности не представляется возможным. Ясен только порядок цифр. ВНЖ в Сербии получили до 40 тыс. российских граждан.

Для Сербии, где по переписи 2022 года проживает 6 млн 647 тыс. человек (половина Москвы), а реально несколько меньше, даже 200 тысяч одномоментно свалившихся на голову мигрантов – огромное число. И многие из них политически активны.

Миграция такого масштаба действительно способна представлять собой угрозу национальной безопасности небольшой страны. Особенно в ситуации, когда внутри этой новой общины появляются непонятно кем финансируемые группировки с прицелом на уличную митинговую активность.

Как российские релоканты занялись политикой в Сербии

Поначалу часть сербского правительства радовалась прибывшим из России гостям, полагая, что большинство из них - высокооплачиваемые и успешные профессионалы. Например, опытные программисты, способные превратить Сербию в новую Силиконовую долину. Потом выяснилось, что разрешение на работу в Сербии многие из них не получают, поскольку продолжают работать в российских компаниях удаленно. А затем стала расти политическая активность российских граждан на новом месте. И явно не в ту сторону, которая могла бы обрадовать официальный Белград.

Кроме того, в явно пророссийской Сербии парадоксально стала расти взаимная неприязнь между приехавшими в страну российскими гражданами и местными жителями.

Оказалось, что многим релокантам не нравится в Сербии именно ее пророссийскость. Кроме того, релокантское сообщество в большинстве своем не говорит по-сербски, не чувствует страну пребывания и общается исключительно друг с другом. Как закономерный результат, в Сербии стали появляться странные организации.

Еще в 2022 году в Белграде было зарегистрировано некое «Российское демократическое общество» (РДО), которое изначально позиционировало себя как структура, организующая «культурно-развлекательные и просветительские мероприятия» для россиян в Сербии. Они устраивали субботники по уборке мусора и сдавали кровь в пользу пострадавших во время стрельбы в школе «Владислав Рыбникар».



Затем РДО получило в Сербии юридическое лицо, то есть стало полноценным НКО. Среди заявленных целей новой НКО появилась «организация митингов и шествий и построение в Сербии демократического общества». Сами сербы, видимо, с построением «демократического общества» не справляются.

«Культурно-развлекательные и просветительские мероприятия» никуда не пропали. Вот только выбор исполнителей оказался показательным. РДО регулярно устраивало в Белграде и других сербских городах выступления иноагентов Быкова, Шендеровича, Полозковой, а также концерты музыкальных коллективов, декларирующих свою «оппозиционность» и «нетвойнизм». Не всегда проходило гладко, бывали случаи активного непонимания сербами происходящего вплоть до уничтожения украинских флагов.

Кто является организатором

Организовывал «культурно-просветительскую деятельность» в рамках РДО некий Евгений Иржанский, называющий себя продюсером. Ранее он жил в Испании, но весной 2022 года переехал в Белград и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.

Сербские власти наблюдали за этим всем издалека до того момента, как РДО в лице Иржанского в январе 2023 года не позвало в Белград иноагента Дмитрия Быкова. Иржанский боялся, что «весь зал выкупят пропутинские сербы», а Быкова если не побьют, то как минимум освистают. Прецеденты были. Поэтому он нанял охранников.

Сербской контрразведке не понравилось использование местного ЧОПа с правом ношения оружия для обеспечения данного мероприятия. За Иржанским пришли сотрудники сербской полиции. После допроса его отпустили, но попросили зайти в иммиграционное управление полиции Белграда. Там ему показали на выход: ВНЖ было аннулировано, в паспорт поставили штамп с требованием покинуть Сербию до 4 сентября 2023 года с запретом на въезд на год. Так же поступили и с его иностранной (не россиянкой) женой.

За это время деятельность РДО набрала обороты. Они организовывали «заукраинские» митинги в центре Белграда. Другие митинги организовывались в поддержку Навального. В Сербии заявительная система, и достаточно просто уведомить городскую полицию о планируемой акции.

Кроме того, началась и вовсе не контролируемая активность в виде «войны граффити»: в Белграде много пророссийских муралов с изображением российских лидеров, героев СВО и соответствующих лозунгов. Некие люди из числа релокантов стали по ночам закрашивать эти муралы. С ними стали бороться местные из числа организаций сербских футбольных фанатов, в первую очередь «Злые Орлы» (Zли Орлови), и радикальных партий. Пойманных на месте за закрашиванием муралов релокантов били. Однажды случилась поножовщина. Пострадал молоденький релокант, позиционирующий себя как художник-акционист.

Следующим за Иржанским на выход пошел один из основных активистов РДО Евгений Волохонский. Это бывший депутат ЗАКСа Санкт-Петербурга, сын еще советского диссидента Льва Волохонского, уехавший в Сербию весной 2022 года. На него есть несколько уголовных дел за дискредитацию ВС РФ и он в розыске. Ему аннулировали ВНЖ в связи с тем, что он представляет угрозу национальной безопасности Сербии.

Другой звонок прозвенел в июле 2023 года. В белградском аэропорту «Никола Тесла» при въезде в Сербию был задержан Петр Никитин – руководитель РДО. Ему вручили постановление МВД Сербии о запрете на въезд страну в рамках «меры защиты в виде высылки иностранца» также из-за угрозы национальной безопасности Сербии. Никитин улегся спать в транзитной зоне аэропорта. Через сутки его все-таки впустили в страну (скорее всего, это стало результатом давления европейских дипломатов, ибо Никитин – гражданин Нидерландов), но ВНЖ аннулировали. О решении его все-таки впустить в страну белградские власти потом много раз пожалели.

Именно этот персонаж возглавляет и направляет всю антисербскую и антироссийскую активность в стране. С Россией его ничего не связывает, ее он покинул еще ребенком в 1993 году, и с тех пор на Родине никогда не жил. Он вырос в Нидерландах, а в 2016 году переехал в Сербию, где жила его жена.

11 августа 2023 года РДО устроило митинг и пресс-конференцию перед зданием Скупщины (парламента Сербии). Никитин, Иржанский, Волохонский и другие российские эмигранты передали сербским СМИ письмо-ультиматум на имя премьер-министра Ады Брнабич, министра внутренних дел Братислава Гашича и главы разведки и контрразведки Сербии Александра Вулина. В тексте письма релоканты «выражают возмущение» запретом на въезд в Сербию Никитину, аннулирование ВНЖ Волхонскому и Иржанскому. Все это было составлено в грубой и оскорбительной форме: «Гашич и Вулин должны сказать публично, являются ли российские антивоенные активисты шпионами, занимаются ли они чем-то тайным и незаконным, и если да, то этим должна заниматься полиция».

Еще один неприятный эпизод случился 10 сентября прошлого года. В Белграде произошла попытка провести гей-парад. Однако сразу после начала этого мероприятия сербские журналисты выяснили, что не могут найти среди участников ни одного говорящего по-сербски человека, кроме посла США Хилла и его сербоговорящих охранников. Почти всю колонну составляли россияне-релоканты, многие из которых к гей-тусовке отношения не имели, а просто по привычке вышли протестовать. Это вызвало волну возмущения и иронии в сербском обществе: «Мы ждали русских защитников и освободителей, а они приехали гей-парад устраивать».

Релоканты вредят и Сербии, и России

Все это еще не выглядело прямым вмешательством во внутренние дела Сербии. Но в начале декабря 2023 года Никитин был замечен на встрече с представителями западных посольств в Белграде, где обсуждалось проведение митинга против возможного введения сербских войск в Косово и Метохию на фоне нового обострения ситуации. А вот это уже «красная линия» для Белграда. И сербские власти поняли, что РДО в лице Никитина обладает митинговым потенциалом в две сотни тысяч человек – целой армией.

Далее россияне массово были замечены в участии в попытке блокирования правительственных зданий после парламентских выборов в Сербии.

В принципе уже к этому моменту стало понятно, что действия РДО и релокантов носят деструктивный характер для Сербии. Спецслужбы Сербии выяснили, что РДО частично финансируется через организации Ходорковского, в первую очередь так называемый «Ковчег». РДО запустило в Белграде «Школу активизма», что власти Сербии воспринимают как подготовку улично-протестных кадров из числа релокантов.

Лояльное иммиграционное законодательство Сербии не дает возможности выдворить всех этих людей первым же самолетом. Никитин, Волохонский, Иржевский и еще несколько персонажей поменьше подали иски в апелляционный суд. На время рассмотрения этих исков они остаются в Сербии. На сторону активистов-релокантов встали разнообразные западные правозащитные организации, которые настаивают на применении в Сербии европейских иммиграционных законов.

В результате Никитин, например, устроил публичную свару в очереди на голосование у российского посольства, а на 23 марта назначены митинги релокантов из РДО «против узурпации власти в России». Сербские власти явно устали от всего этого. Тем более что деятельность РДО и других подобных структур уже наглядно носит антисербский, а не только антироссийский характер.

Есть основания полагать, что Белград способен в ближайшее время применить к этим структурам и людям более жесткие меры. Потому что перед нами уже не милые субботники наивных релокантов, а подрывная деятельность, направленная напрямую и против России, против Сербии.