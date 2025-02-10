Вучич заявил о выделенных «из-за границы» 3 млрд евро на его свержение

Вучич заявил о вложении иностранными силами 3 млрд евро в попытки свергнуть его

Tекст: Антон Антонов

Вучич отметил, что был удивлен, узнав, что первоначальная оценка в 1,5 млрд евро оказалась заниженной. «Когда начал считать, получилось 3 млрд евро. Например, некий фонд «Траг» получил 28 млн евро, вы когда-нибудь слышали о нем?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TV Pink.

По мнению Вучича, эти средства были направлены на смену власти в Сербии в связи с самостоятельной и независимой политикой Белграда. Он считает, что таким образом пытаются подорвать позицию Сербии на международной арене и оставить страну позади Хорватии, Болгарии и Словении.

«Они должны играть как в кукольном театре, чтобы только их речи слушали и слышали. Непослушные должны быть убраны», – заявил Вучич. Он также отметил, что протесты в Сербии длились по семь месяцев в году, но заверил, что «кровавых революций не будет».

Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Сербии начались после обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Вучич заявил о возможных внеочередных парламентских выборах в мае, если не удастся сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Милоша Вучевича. Вучич также обвинил западные страны в причастности к организации цветной революции в Сербии.