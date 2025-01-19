Вучич обвинил Запад в попытке цветной революции в Сербии

Вучич заявил об участии иностранных агентов в организации протестов в Сербии

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность в участии Запада в попытках устроить цветную революцию в стране с использованием студентов. Он заявил в эфире телеканала Happy, что иностранные агенты передали некоторым студентам призывы перекрывать крупные транспортные развязки, и это происходит под контролем инструкторов из-за рубежа.

«Все, что они делают, – это попытки цветной революции, я в этом совершенно не сомневаюсь», – подчеркнул Вучич. Он добавил, что Сербия будет терпеть до определенного момента, после чего государство примет меры.



Премьер-министр Сербии Милош Вучевич также допустил возможность внешнего влияния на события в стране, отметив, что механизмы цветных революций применяются в Сербии. Он согласился с оценками представителя МИД РФ Марии Захаровой о попытках Запада дестабилизировать ситуацию.

С ноября студенты и оппозиционные силы проводят протесты в нескольких городах Сербии. Особо значительной была акция 22 декабря в Белграде, собравшая до 30 тыс. участников. Протесты начались после трагического обрушения бетонной конструкции на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября, жертвами которого стали 15 человек. Студенты намерены продолжать акции и блокировать учебный процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сербском городе Нови-Сад протестующие заблокировали Варадинский мост, требуя отставок властей после трагедии на вокзале. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в результате обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде погибли 14 человек, среди которых граждане Сербии и Северной Македонии. Вучич также сообщил о задержании украинца, который ранее занимался съемкой оборонных объектов страны, используя дроны, в 2022 году.