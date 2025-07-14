Полиция Сербии задержала четверых протестующих в Ужице

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Сербии задержала четырех человек на протестах в городе Ужице, которые прошли в ночь на понедельник, сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба МВД Сербии уточнила, что в ходе акции были возбуждены два уголовных дела и составлены четыре административных протокола.

Протест собрал студентов и сторонников оппозиции, которые требовали отпустить ранее задержанных активистов за перекрытие магистрали. До начала акции полиция обнаружила на месте связку деревянных палок, однако само мероприятие прошло спокойно, без серьезных инцидентов.

В МВД Сербии отметили, что за ночь сотрудники правоохранительных органов проверили документы у 263 человек, а четверо были доставлены в отделение. В ведомстве добавили: «Все препятствия для транспорта на территории Сербии и Белграда устранены, дороги свободны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России не обнаружила применение «звуковой пушки» на протестах в Белграде. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о презентации президентом Александром Вучичем отчета ФСБ по этому вопросу. Вице-премьер Сербии обвинил Брюссель в планах свержения Вучича.