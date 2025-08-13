Четыре полицейских пострадали на протестах у офисов СПП Сербии

Стало известно о травмах четырех полицейских на протестах в Сербии

Tекст: Денис Тельманов

Четыре сотрудника управления полиции Нови-Сад получили травмы в ночь на среду во время несанкционированных собраний в городах Врбас и Бачка-Паланка, передает РИА «Новости».

Среди пострадавших оказался заместитель начальника полиции Нови-Сада. Полицейские находились в кордонах между протестующими и сторонниками Сербской прогрессивной партии у офисов политической организации. Протестующие совершили нападения на офисы партии.

Массовые акции в поддержку досрочных парламентских выборов проходят в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах. Участие в акциях принимают студенты и представители оппозиционных движений.

Одновременно в стране продолжается расследование обрушения навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде, в результате которого погибли 16 человек.

По делу были задержаны 12 человек, включая экс-министра строительства Томислава Момировича, его преемника Горана Весича и других чиновников и подрядчиков. Им предъявлены обвинения в нанесении ущерба бюджету страны на сумму 115,5 миллионов долларов.

Действия прокуратуры по расследованию дела вызвали резкую реакцию в сербском обществе и СМИ. Некоторые издания назвали ход следствия попыткой «госпереворота по приказу европейцев», а председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич публично обвинила прокуратуру в «гестаповских» методах допросов. Руководство страны настаивает на необходимости диалога с оппозицией, но переговоры пока не состоялись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшие выходные в Сербии прошли крупные массовые протесты. Протестующие потребовали проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента.

В Белграде группа оппозиционно настроенных граждан минувшей ночью устроила погром у офиса Сербской прогрессивной партии и повредила фасад здания.

Президент Сербии Александр Вучич отверг сообщения о якобы существующих планах по отправке в отставку ряда пророссийских политиков.

