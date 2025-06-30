За что студенты требуют свергнуть Вучича

Tекст: Евгений Крутиков

Изначально поводом для акций стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде – в результате обрушения бетонного козырька там в ноябре прошлого года погибли 16 человек. Оппозиция стала раскручивать трагедию, поскольку, предположительно, во время ремонта здания вокзала были допущены коррупционные нарушения. Всех причастных давно отправили в отставку, идет следствие, но тут нужен только повод.

В текущих акциях по всей Сербии участвуют в основном студенты, которых подталкивает университетская профессура, традиционно настроенная против власти президента Александра Вучича. На Видовдан – главный национальный праздник Сербии, прошедший в субботу – в центре Белграда полиция с большим трудом не допустила столкновения двух групп студентов: тех, кто уже год ходит на митинги, как на занятия, и тех, кто к протестам не присоединился.

При этом внутри студенчестве оба эти течения уже давно оформились чуть ли не официально. Профессора заполняют за протестующих табели об успеваемости, а условные «ботаники» требуют своих протестующих собратьев отчислить. Появилась даже целая субкультура так называемых «чаци» – студентов, которые продолжают ходить на занятия – со своим языком и песнями. Их поддерживает Александр Вучич, и недалеко от здания скупщины (парламент) был устроен так называемый «Чациленд» – палаточный городок в поддержку властей.

В Сербии в отношении участников такого рода акций очень либеральное законодательство. Реальный срок можно получить только за серьезную уголовку (убийство, нанесение побоев и тому подобное), а разбитая витрина или сожженные баки для мусора преступлением не считаются. Потому бунтующие студенты чувствуют себя в относительной безопасности, а дестабилизация уличной жизни страны давно превратилась для них в забаву. Тем более, что преподавательский состав покрывает прогулы и автоматом ставит зачеты.

Никто не старается придавать уличным акциям стихийный оттенок, студенты организованы и действуют по единому плану по всей стране.

Если раньше уличные акции представляли из себя стояние на какой-нибудь площади и акты мелкого вандализма, а также стычки с полицией, то теперь речь идет о целенаправленной попытке создать в стране хаос.

В местную прессу еще весной утекали методички, в которых студентам рекомендуют перекрывать сразу три-четыре ключевые точки какого-нибудь крупного по местным меркам города, чтобы максимально дезорганизовать обычную жизнь граждан. Предыдущие уличные акции студентов затрагивали в основном центральную часть Белграда и многие в стране на это внимания не обращали. Теперь же предполагается через дезорганизацию жизни в нескольких городах привлечь к себе максимально большое внимание общественности.

Надо сказать, что действия студентов реально действуют горожанам на нервы. Жительница Сербии Ольга Годицкая-Младенович рассказала, какая складывается обстановка в Белграде в связи с протестами. «Шум, беспорядок, наглые опасные выходки протестующих всех достали. Зимой люди в центре Белграда не спали несколько месяцев нормально из-за постоянного боя кастрюль, свистков, музыки и танцев. Часто были перекрыты дороги и мосты. Царил хаос. Но сейчас белградцы привыкли. Просто ругаются и молча идут пешком в обход мест протестных акций», – поделилась Годицкая-Младенович.

Во второй день митингов, в воскресенье протестующие стали агрессивнее, они перекрывали дороги покрышками, останавливали автомобили, в соцсетях велась агрессивная агитация с призывами выходить на улицы. Даже листовку выпустили.

Около 20 митингующих заблокировали въезд в город Обреновац. На Панчевом мосту митингующие остановили машину, в которой ехала семья с младенцем, заставили выйти и не давали проехать. В Нови-Саде перекрыли центральный перекресток и разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии. Перед Дворцом правосудия в Белграде толпа скандировала «арестовать Вучича» и выкрикивала оскорбления в адрес властей, сообщил телеканал Pink.

Какой-либо позитивной повестки у студенческого движения нет. Политические лозунги сводятся к требованию отставки Вучича и назначению новых выборов. За последние сутки к лозунгам студентов (их пишут на мусорных баках, которыми перегораживали улицы) добавилось требование отпустить наиболее буйных «протестантов», которые были задержаны жандармерией на Видовдан.

Имеется в идущих протестах и влияние российского фактора.

По словам балканиста Екатерина Энтиной, одной из причин протестов является внешняя политика руководства Сербии. «До 2022 года успех Вучича строился на балансировании и постоянной игре между США, ЕС, Россией и Китаем. Но возможностей для маневра становится меньше, и для населения, 80% которого поддерживает Москву, попытки президента усидеть «на двух стульях» вызывают раздражение», – говорит Энтина.

Однако при этом одни и те же группы студентов могут одновременно обвинять Вучича и в том, что он мешает им вступить в ЕС, и в том, что он «сдает Косово». Это отчетливо показывает, что студентов используют исключительно как таран для продавливания внеочередных выборов. Далее им на смену выйдут уже профессиональные оппозиционеры, связь которых с внешними силами давно никто и не скрывает. По словам Энтиной, «в акциях участвуют западные НКО. Но те же британцы и американцы понимают, что на сегодняшний день прозападные представители не смогут открыто возглавить протест».

Вучич пытался найти общий язык с протестующими, даже выходил с ними поговорить на площадь, но диалог не получился. Власти заявляют, что идти на поводу у улицы не намерены.

Советник президента Сербии по региональным вопросам и председатель Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал силовиков решить вопрос с уличными протестами и перекрытием дорог. По словам Вучевича, нельзя позволить экстремистам парализовать страну и спровоцировать насилие, так как это их единственная цель. «Требуем немедленной реакции и обеспечения нормальной жизни гражданам страны от соответствующих органов. Нет насилию! Нет агрессорам! Сербия победи!» – написал он в одной из соцсетей.

Советник президента обвинил протестующих в «болезненных политических амбициях», которые призывают к братоубийственной войне и ничего общего не имеют с борьбой за права, справедливостью или демократией. «Это все лживые и пустые лозунги бастующих, которые агрессивнее нарушают конституцию и законы, требуя амнистии для тех, кто готовил государственный переворот», – отметил Вучевич. Он добавил, что провокаторы не могут смириться с тем, что у них не вышло реализовать цветную революцию, поэтому они будут продолжать, будут сильнее мешать людям, блокировать дороги, как уже произошло в Белграде, Нови-Саде и других городах Сербии.

«В Сербии не будет диктатуры улиц. Власть в Сербии не получат те, кто дает добро на штурм государственных органов», – резюмировал он.

В целом ситуация в Белграде уже взята под контроль, баррикады расчищены, движение восстановлено. Задача минимум – дестабилизировать города к утру понедельника, когда все поедут на работу через баррикады – не выполнена.

Россия надеется, что протесты в Сербии будут урегулированы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также выразил надежду, что западные страны не воспользуются этой ситуацией, чтобы «заниматься своими цветными революциями». Вучич это воспринял как прямую поддержку Москвы.

Бывали, конечно, в последние годы в Белграде стычки и посерьезнее тех, что случились на нынешний Видован. Но «студенческие протесты» – один из результатов внешнего вмешательства. И если студенты требуют досрочных выборов, возможно, для Вучича это был бы не такой уж плохой вариант. Шансы в который уже раз выиграть эти выборы у него сохраняются.

«Президент Сербии находится в сложной позиции. Я думаю, что он через какое-то время все же уступит протестующим и согласится на проведение досрочных выборов. Вероятно, это может случиться уже осенью, если за это время он сможет усилить свой блок поддержки», – резюмирует Энтина.