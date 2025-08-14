Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.0 комментариев
Премьер-министр Сербии Джуро Мацут осудил вспышки насилия и призвал к снижению напряженности после беспорядков у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), передает РИА «Новости».
Пресс-служба правительства опубликовала заявление, в котором Мацут подчеркнул, что конфликты не могут решаться насилием, а только с помощью диалога и соблюдения закона.
По последним данным, в ходе инцидентов в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции «Кобры», об этом сообщил председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич. Президент Александр Вучич сообщил о 16 полицейских, получивших травмы. К утру противостояния прекратились – протестующие и сторонники партии разошлись.
Мацут отметил, что сотрудники МВД проявили приверженность защите граждан и поддержанию порядка, как и на протяжении последних девяти месяцев протестов. Он особо подчеркнул: «Призываю всех политических деятелей и граждан к снижению напряженности. Только разумом, терпением и взаимоуважением можно достичь мира и стабильности».
В завершение премьер пообещал, что власти Сербии предпримут все необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности вне зависимости от политических взглядов граждан.
