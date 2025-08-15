МВД Сербии сообщило о ранении 75 полицейских при беспорядках

В ходе ночных протестов в Сербии пострадали 75 полицейских, задержали 114 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате ночных массовых беспорядков в нескольких городах Сербии пострадали 75 сотрудников полиции, задержаны 114 человек, сообщает ТАСС.

Министр внутренних дел страны Ивица Дачич заявил, что нападения были «жестокими» и не имели повода, а действия полиции были направлены исключительно на обеспечение порядка. Он подчеркнул: «Не бывает такой „полицейской жестокости“, при которой пострадали бы 75 полицейских. Кто их тогда ранил? Это факты».

Дачич уточнил, что среди задержанных – трое иностранцев: гражданин Хорватии, гражданин Словении сербского происхождения и гражданин Италии, работающий в Сербии. «Это лишний раз подтверждает, что иностранный фактор есть», – добавил министр. Всего в ночь беспорядков работали более 2 тыс. сотрудников МВД.

По словам главы МВД, участники беспорядков использовали камни, металлические прутья, палки и пиротехнику, а произошедшее стало одним из самых жестоких нападений на полицию за последние годы. В ночь на 14 августа были атакованы офисы правящей Сербской прогрессивной партии и Социалистической партии, пострадали 27 полицейских и более 80 гражданских лиц, повреждены служебные автомобили и техника.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что власти намерены ужесточить меры для пресечения уличного насилия, а также провести крупные реформы в полиции, судебной системе и прокуратуре. По итогам ночных событий Дачич отметил, что ни одна полицейская операция не начиналась до нападения на сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что в ходе массовых беспорядков в Сербии пострадали более 40 полицейских.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, протестующие в Нови-Саде пытались устроить поджог офиса Сербской прогрессивной партии и хотели сжечь людей заживо.

