Посол России сообщил о жесткой позиции Вучича из-за ситуации в Сербии
Посол Боцан-Харченко заявил об адекватном применении силы властями Сербии
В ответ на продолжающиеся уличные протесты и беспорядки в Белграде президент Александр Вучич действует жестко, используя силу строго в рамках конституции страны, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.
По его словам, политическая ситуация и массовые протесты в Сербии вынуждают Александра Вучича занимать жесткую позицию, передает РИА «Новости».
Боцан-Харченко, отметил, что применение силы осуществляется сербскими властями в соответствии с конституцией и носит адекватный характер.
Дипломат подчеркнул: «Это необходимо, его заставляют жесткую позицию проявлять в ситуации на улице. Вот эти призывы к насилию, к погрому».
Боцан-Харченко добавил, что в условиях происходящих беспорядков другой вариант действий невозможен, потому что на улицах происходят погромы и звучат призывы к насилию.
Он обратил внимание, что Вучич старается соблюдать баланс между жесткостью и учетом обоснованных требований протестующих. По словам посла, сербский президент не отвергает все требования митингующих и применяет силу только в случае необходимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Сербии сообщило о шести пострадавших полицейских при беспорядках. МИД России заявил о росте насилия на протестах в Сербии. МВД Сербии ранее информировало о ранении 75 полицейских при беспорядках.