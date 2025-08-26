Посол России сообщил о жесткой позиции Вучича из-за ситуации в Сербии

Посол Боцан-Харченко заявил об адекватном применении силы властями Сербии

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, политическая ситуация и массовые протесты в Сербии вынуждают Александра Вучича занимать жесткую позицию, передает РИА «Новости».

Боцан-Харченко, отметил, что применение силы осуществляется сербскими властями в соответствии с конституцией и носит адекватный характер.

Дипломат подчеркнул: «Это необходимо, его заставляют жесткую позицию проявлять в ситуации на улице. Вот эти призывы к насилию, к погрому».

Боцан-Харченко добавил, что в условиях происходящих беспорядков другой вариант действий невозможен, потому что на улицах происходят погромы и звучат призывы к насилию.

Он обратил внимание, что Вучич старается соблюдать баланс между жесткостью и учетом обоснованных требований протестующих. По словам посла, сербский президент не отвергает все требования митингующих и применяет силу только в случае необходимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Сербии сообщило о шести пострадавших полицейских при беспорядках. МИД России заявил о росте насилия на протестах в Сербии. МВД Сербии ранее информировало о ранении 75 полицейских при беспорядках.