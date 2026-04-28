Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.
Удары украинских беспилотников унесли жизни четырех жителей Белгородской области
В результате целенаправленных ударов вражеских дронов по легковым автомобилям и населенным пунктам Белгородской области за минувшие сутки скончались четыре мирных жителя, еще шестеро ранены.
За прошедшие двадцать четыре часа украинские войска неоднократно атаковали территорию региона с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на платформе Мах.
«В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от целенаправленного удара беспилотника погиб мужчина. В селе Вознесеновка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Автомобиль уничтожен», – рассказал глава региона.
Кроме того, вражеский дрон ударил по машине с семьей в населенном пункте Бобрава Ракитянского округа. Жертвами этого нападения стали мужчина и женщина.
Руководитель области также добавил, что от действий противника за сутки пострадали еще шесть человек. Всем раненым оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области погибли три человека.
Днем ранее в селе Новая Таволжанка от целенаправленного удара дрона скончался передвигавшийся на самокате мужчина.
В марте жертвами атаки вражеских беспилотников на мирных жителей региона стали еще два человека.