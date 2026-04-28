Удары украинских беспилотников унесли жизни четырех жителей Белгородской области

Tекст: Ольга Иванова

За прошедшие двадцать четыре часа украинские войска неоднократно атаковали территорию региона с помощью беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на платформе Мах.

«В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от целенаправленного удара беспилотника погиб мужчина. В селе Вознесеновка в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Автомобиль уничтожен», – рассказал глава региона.

Кроме того, вражеский дрон ударил по машине с семьей в населенном пункте Бобрава Ракитянского округа. Жертвами этого нападения стали мужчина и женщина.

Руководитель области также добавил, что от действий противника за сутки пострадали еще шесть человек. Всем раненым оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников в Белгородской области погибли три человека.

Днем ранее в селе Новая Таволжанка от целенаправленного удара дрона скончался передвигавшийся на самокате мужчина.

В марте жертвами атаки вражеских беспилотников на мирных жителей региона стали еще два человека.