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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

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    28 июня 2025, 08:46 • Новости дня

    Корчунов сообщил о желании Норвегии увеличить учения НАТО у границы

    Tекст: Александра Юдина

    Норвежские власти заинтересованы в увеличении военного присутствия НАТО и интенсификации учений альянса в стране, включая районы, прилегающие к границе с Россией, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

    Он указал, что норвежская сторона не скрывает стремления активизировать учения с союзниками, в том числе на востоке губернии Финнмарк, которая граничит с Россией, передает РИА «Новости».

    Корчунов отметил, что на севере Норвегии и в арктическом регионе увеличивается присутствие вооруженных сил стран альянса, включая Британию, Германию, Нидерланды и Францию. По его словам, это сопровождается заявлениями Осло о якобы сохраняющейся приверженности снижению напряженности в регионе.

    Дипломат подчеркнул, что наращивание военной активности и милитаризация северных районов не будут способствовать безопасности Норвегии, а, напротив, приведут к росту военно-политической напряженности и эскалационных рисков в Арктике.

    Ранее в Норвегии удар по российским стратегическим бомбардировщикам, совершенный силами с Украины эксперты назвали существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

    25 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Telegraph: Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге

    Страны НАТО решили смягчить критику России в коммюнике саммита в Гааге
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союзники по НАТО договорились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано лидерами по итогам саммита в Гааге, сообщила газета Telegraph.

    Как пишет Telegraph со ссылкой на «слитый» текст документа, формулировки нынешнего коммюнике оказались менее резкими по сравнению с заявлениями, которые принимались по итогам предыдущих саммитов, передает РИА «Новости».

    Напомним, саммит НАТО проходит в Гааге 24-25 июня. Сообщалось, что главной темой встречи станет вопрос о повышении военных расходов всех стран-участниц альянса до 5% от ВВП.

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    26 июня 2025, 13:28 • Новости дня
    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО

    Политолог Скачко: Страны НАТО взяли Украину на содержание

    Скачко назвал главное достижение Украины на саммите НАТО
    @ Matthias Schrader/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Несмотря на явную усталость западных лидеров от выходок Владимира Зеленского, Украине удалось сохранить прежние объемы финансовой поддержки. Это главное достижение Киева, благодаря которому власти республики могут назвать состоявшийся саммит успешным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Гааге завершился саммит стран НАТО.

    «Главный итог прошедшего саммита – принятие Украины на содержание западными странами. Причем часть денег Киеву достанется как раз из тех 5% от ВВП, которые члены альянса должны выделять на собственную оборону. То есть перед ВСУ открываются сразу несколько каналов пополнения ресурсов», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Первый – прямые поставки вооружений, второй – организация производства техники на территории самой республики и третий – дальнейшее налаживание создания продукции ВПК внутри ЕС. Несмотря на это, в рамках саммита чувствовалась некоторая брезгливость по отношении к Украине. И исходила она не только от Трампа», – добавляет он.

    «Но, тем не менее, Владимира Зеленского до сих пор готовы терпеть. Многих раздражает его заносчивость, хамство, но речь идет об орудии борьбы с Москвой, которое сейчас, возможно, будет использоваться менее интенсивно, чем в предыдущие годы противостояния, однако полностью терять возможность давления на Россию через конфликт с Киевом Запад не хочет», – акцентирует эксперт.

    «Все шатания и расколы, которые сегодня происходят внутри НАТО – это осмысленное затягивание времени. Компромиссные заявления о том, что с Москвой якобы нужно разговаривать – это завеса, за которой скрывается желание Старого света перевести дух и пустить «в бой» с новой силой свой изможденный ВПК», – рассуждает собеседник.

    «Таким образом, главным достижением Украины в рамках текущего саммита стало непосредственное подтверждение желания стран альянса оставаться в игре. Энтузиазм и громкие слова офису Зеленского не нужны. Для Киева принципиально важно, чтобы помощь не прекращалась. Если она идет – в будущем еще будут возможности ее нарастить», – заключил Скачко.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    26 июня 2025, 11:17 • Новости дня
    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО при его президентстве

    Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе основной сессии саммита НАТО Дональд Трамп заверил европейских союзников, что Россия не нападет на страны НАТО, пока он занимает пост президента США.

    Дональд Трамп во время основной сессии встречи с лидерами НАТО дал обещание, что Россия не нападет на страны альянса на протяжении его президентского срока. Трамп сделал акцент на важности увеличения военных расходов европейскими странами и выразил одобрение оборонным инициативам, передает «Газета.Ru».

    Издание отмечает, что лидеры европейских стран положительно восприняли усилия Трампа по повышению оборонных бюджетов и поддержали его военные решения по Ирану. Представители Европы, как пишут СМИ, специально прибегли к лести, чтобы расположить к себе американского президента, что показало свою эффективность.

    По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он – президент.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейцам будет полезно вести диалог с Россией для обсуждения глобальной архитектуры безопасности.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал абсурдность утверждений о намерении России напасть на страны Европы и НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад создал миф о «скором нападении России» для достижения собственных политических целей.

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    27 июня 2025, 15:47 • Новости дня
    В МИД указали на нестыковки НАТО при расчете сроков «российской угрозы»

    Масленников раскритиковал логику и арифметику мифа НАТО о нападении России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор департамента европейских проблем МИД России отметил нестыковки в заявлениях НАТО об угрозе нападения России к 2030 году.

    Владислав Масленников, директор департамента европейских проблем МИД России, заявил, что арифметика НАТО в вопросе угрозы нападения России к 2030 году не выдерживает критики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что запугивание российской угрозой используется альянсом как способ мобилизовать страны блока на увеличение военных расходов до 5% к 2035 году.

    Масленников отметил: «В принципе складывается впечатление, что запугивание российской угрозой – это единственный действенный способ заставить страны НАТО… взять на себя ответственность за свою безопасность». Дипломат также задался вопросом, почему при заявленной угрозе к 2030 году Евросоюз планирует быть готовым к ней только к 2035 году, назвав такую логику и арифметику альянса неубедительными.

    Ранее Масленников заявил, что Североатлантический альянс активно готовится к возможному конфликту с Россией.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности, несмотря на увеличение оборонных расходов НАТО до 5%.

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    25 июня 2025, 18:17 • Новости дня
    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год

    Рютте оценил военную помощь НАТО Украине за год в 50 млрд евро

    Рютте назвал объем военной помощи НАТО Украине за год
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общие расходы стран Североатлантического альянса для поддержания киевского режима могут перейти границу в 50 млрд евро, заявил генсек военного блока Марк Рютте.

    «Я не хочу предсказывать, но, если учесть, что в 2024 году поддержка составила 50 млрд евро, а в этом году мы только за полгода уже имеем 35 млрд, что выше, чем за такой же период прошлого года, то можно ожидать, что по итогам года мы также выйдем выше 50 миллиардов», – цитирует Рютте РИА «Новости».

    Отмечается, что в итоговом коммюнике НАТО на встрече в Гааге украинская тематика была упомянута очень кратко, в контексте повышения расходов натовских стран на оборону.

    Ранее украинское правительство одобрило увеличение бюджета страны на 2025 год на сумму более 400 млрд гривен, что эквивалентно примерно 9,6 млрд долларов.

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    27 июня 2025, 14:12 • Новости дня
    Кремль оценил планы Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием
    Кремль оценил планы Эстонии принять самолеты НАТО с ядерным оружием
    @ Tech. Sgt. Joshua Williams/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение Эстонии принимать на своей территории самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, представляет непосредственную опасность для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, планы Эстонии размещать на своей территории самолеты НАТО, которые могут нести ядерное оружие, представляют прямую угрозу для России. «Конечно, это непосредственная опасность», – подчеркнул Песков в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Эстонии заявили о готовности принимать на своей территории истребители союзников по НАТО, способные нести ядерные боеголовки, включая F-35.

    Британия ранее решила приобрести не менее 12 самолетов-носителей ядерного оружия F-35A.

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    26 июня 2025, 04:16 • Новости дня
    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа

    Times: Легенда о потемкинских деревнях описывает саммит НАТО в Гааге

    Саммит НАТО сравнили с потемкинской деревней для Трампа
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Колумнист британской газеты Times Эдвард Лукас рассмотрел «смертоносные сигналы» в прошедшем в Гааге саммите НАТО, главной задачей которого было умаслить американского президента Дональда Трампа и по минимуму затрагивать важные и болезненные вопросы.

    «Князь Григорий Потемкин одобрил бы. Чтобы впечатлить Екатерину Великую <...> русский придворный, как гласит легенда, построил бутафорские деревни», – напомнил колумнист Times.

    В случае с саммитом НАТО бутафорским было все, кроме цели американского президента повысить траты европейских государств на оборону до 5% ВВП. Даже на это согласились почти все, чтобы не тревожить заокеанского гостя и уж тем более не показать, что отсутствие единства и нерешительность – основные объединяющие факторы членов НАТО.

    По мнению Лукаса, саммит выявил страх и трепет участников альянса вовсе не перед российским лидером Владимиром Путиным, а перед главой Белого дома, ради ублажения которого была сокращена и скорректирована повестка.

    «...отбросили в сторону Украину, понизили градус опасности со стороны России, поделились пустыми обещаниями и отказались от проблемных вопросов – князь Потемкин одобрил бы», – поиронизировал британец.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону. От переизбытка чувств и дружелюбия Рютте даже  назвал президента США «папочкой».


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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской "крыши" европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о "сдаче" территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    26 июня 2025, 02:45 • Новости дня
    Макрон заявил о необходимости диалога с Россией ради безопасности
    Макрон заявил о необходимости диалога с Россией ради безопасности
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейцам будет полезно вести диалог с Россией, чтобы понимать, какой выстраивать глобальную архитектуру безопасности, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге.

    По словам Макрона, пришло время переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики.

    «Надо определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас», – цитирует его ТАСС.

    Макрон считает, что Евросоюзу пришло время перевооружаться, чтобы не было  дисбаланса в этом вопросе между ЕС и Россией. По его словам, некая угроза с российской стороны заставляет Европу готовиться к ответу и быть во всеоружии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные политики, СМИ и военные заявляли, что Европе якобы грозит нападение со стороны России. Пользуясь этим предлогом, НАТО  добивается от стран-участниц альянса согласия на увеличение военных расходов до 5% от ВВП.

    Кроме того, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что утверждения о намерении России напасть на страны Европы и НАТО являются бредом.

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    25 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Страны НАТО обязались выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники Североатлантического альянса договорились увеличить свои оборонные бюджеты, достигнув к 2035 году ежегодных вложений на уровне 5% ВВП от каждой страны.

    Обязательство закреплено в проекте итогового коммюнике саммита альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Указывается, что к 2035 году союзники обязуются выделять 5% ВВП каждый год на основные оборонные потребности, на расходы, связанные с обороной и безопасностью.

    Также в коммюнике говорится о пересмотре траектории и баланса расходов в 2029 году. Это решение связано с необходимостью учитывать стратегическую обстановку и обновленные целевые показатели по возможностям стран – членов НАТО.

    Ранее СМИ сообщали, что еще перед саммитом в Гааге страны НАТО договорились о повышении минимального уровня оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    25 июня 2025, 11:25 • Новости дня
    Президент Финляндии признал окончание эры западного доминирования

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что время западного доминирования завершилось, а международные отношения движутся к большей многополярности.

    Он отметил, что современный мир становится более транзакционным, многополярным и беспорядочным, передает РИА «Новости».

    Стубб отметил, что сейчас происходит изменение мирового порядка, сравнив ситуацию с периодами после Первой и Второй мировых войн, а также после окончания холодной войны. Он подчеркнул, что после Первой мировой войны был допущен ряд ошибок, после Второй мировой войны баланс сложился более или менее правильно, а после холодной войны, по его мнению, возникла интеллектуальная пассивность.

    Президент Финляндии также подчеркнул, что саммит НАТО в Гааге станет историческим событием. По его словам, одной из причин этого является возвращение альянса к уровню оборонных расходов, характерному для времен холодной войны.

    Напомним, с 24 по 25 июня в Гааге проходит очередной саммит НАТО. Генсек альянса Марк Рютте уже назвал его «историческим».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему НАТО придется выбрать из двух вариантов существования.

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    26 июня 2025, 14:02 • Новости дня
    Лукьянов: Европейцы задабривают Трампа и ждут его ухода

    Политолог Лукьянов: Приему Трампа на саммите НАТО мог бы позавидовать Брежнев

    Лукьянов: Европейцы задабривают Трампа и ждут его ухода
    @ Kin Cheung/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Жесткость и ультимативность Дональда Трампа быстро и жестко корректирует политику европейских стран. Еще несколько месяцев назад нельзя было представить, что они согласятся на наращивание оборонных расходов до 5% от ВВП. Сегодня же это стало реальностью, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в Гааге завершился саммит НАТО.

    «За тем, как европейцы обхаживали Дональда Трампа, было чрезвычайно любопытно наблюдать. Мне кажется, что даже организация Варшавского договора в эпоху Леонида Брежнева не вела себя так в отношении старшего партнера», – иронично отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «Организаторы мероприятия, понимая риски скандалов и публичных разбирательств, сразу убрали все раздражители: отодвинули куда-то на периферию украинскую тему и заранее согласовали вопрос финансирования», – добавил собеседник. Он указал, что в итоговом заявлении содержится всего пять пунктов: «Все только по делу».

    Главный итог – решение стран Североатлантического альянса нарастить военные расходы до 5% ВВП, считает Лукьянов. «Еще два-три месяца назад было невозможно представить, что они подпишутся под таким обязательством. Сейчас это намерение закреплено документально, но, как говорится, дьявол кроется в деталях», – сказал политолог.

    «Во-первых, на достижение цели отведено десять лет. Во-вторых, повышение расходов подразумевает, что 3,5% ВВП выделяется для покрытия основных оборонных потребностей, а еще 1,5% – на защиту критически важной инфраструктуры. Как бы то ни было, задача поставлена, и так или иначе она будет выполняться», – полагает аналитик.

    «В тяжелом положении находится генсек альянса Марк Рютте. Занимаемый им пост предполагает, что он – не политическая фигура, которая принимает решения. Это человек, которого назначили и поручили ему поддерживать единство альянса всякими доступными способами, а также обеспечивать функционирование объединения», – пояснил собеседник.

    По оценкам эксперта, еще несколько дней назад справляться с этими обязанностями было довольно просто. «Рютте, как управляющий, сейчас оказался в ситуации, когда у него в совете директоров главный акционер, обладающий контрольным пакетом, ведет себя так, как хочет, и не учитывает точку зрения других членов. Положение управляющего в такой ситуации следующее: он не должен занимать чью-то сторону, но в то же время не может идти против очевидного лидера», – уточнил спикер.

    «Судить, насколько правильно поступает Рютте, сложно. Когда все европейцы метались и не знали, какую позицию занять относительно Трампа, генсек НАТО проводил взвешенный курс, прекрасно понимая, кто хозяин. То есть он ведет себя осознанно. Другое дело, что такие упорные попытки услужить президенту США, которые чиновник предпринял накануне, возможно, чрезмерны», – рассуждает Лукьянов.

    По его мнению, другая опция Европе недоступна. «Политики Старого света на то и уповают: умасливать и умиротворять главу Белого дома в надежде, что в будущем появится шанс на изменение ситуации. Но возвращение к прежней повестке – это иллюзия. Ничего подобного уже не будет, кто бы ни пришел на смену Трампу», – заключил Лукьянов.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?» Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    26 июня 2025, 14:25 • Новости дня
    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России

    Лавров назвал рост военных расходов НАТО неопасным для безопасности России

    Лавров: Рост военных расходов НАТО не повлияет на безопасность России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает достаточными средствами для обеспечения национальной безопасности, несмотря на увеличение оборонных расходов НАТО до 5%, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам министра, цель увеличить расходы альянса до 5% не окажет значимого влияния на безопасность России, передает РИА «Новости».

    «Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что европейские представители столкнулись с трудностями при попытке увеличить оборонный бюджет альянса до 5% ВВП к 2032 году.

    Ранее на саммите в Гааге генсек НАТО Марк Рютте выразил признательность президенту США Дональду Трампу за инициативу по увеличению взносов на оборону.

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    26 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    В Нидерландах назвали рост оборонных расходов НАТО самоубийством Европы

    Tекст: Евгения Караваева

    В Нидерландах усилия НАТО по увеличению оборонного бюджета до 5% от ВВП раскритиковали как подрывающие экономическую стабильность и будущее европейских стран.

    Решение стран – членов НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП стало предметом острой критики в Нидерландах, передает РИА «Новости».

    Бывший нидерландский журналист-расследователь и фермер Марсель ван Силфхаут заявил, что это решение – «настоящее экономическое самоубийство для всей Европы». Он также выразил сожаление по поводу расширения НАТО на восток и отметил, что альянс, по его мнению, зашел слишком далеко на Украине.

    В Гааге накануне и во время саммита НАТО прошли масштабные митинги против политики альянса. Ван Силфхаут принял участие в одной из демонстраций движения Volkeren voor vrede, подчеркнув, что средства, которые теперь вынуждены будут тратить страны на военные нужды, необходимы для развития общества и улучшения качества жизни граждан.

    Саммит НАТО, прошедший во вторник и среду, стал первым после избрания Дональда Трампа президентом США. Американский лидер неоднократно требовал от стран альянса увеличить военные расходы, и по итогам встречи было принято условное обязательство ежегодно выделять 5% ВВП на оборону к 2035 году. Этот пункт вошел в итоговое заявление, несмотря на возражения Испании.

    Украинский вопрос также обсуждался на саммите, однако Владимир Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, некоторые страны не пожелали садиться за один стол с украинским лидером. В итоговом коммюнике поддержка Киева была обозначена, но не упоминались ни перспективы вступления Украины в НАТО, ни Россия в контексте конфликта.

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