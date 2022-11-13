«Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России

Концерн «Калашников» назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию

Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России – более 300 тысяч мобилизованных, заявил информированный источник.

По словам источника, решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, поставляющие элементы боевой экипировки военнослужащим будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках шлемов, бронежилетов, и иных элементов экипировки в ВС России, передает РИА «Новости».

По словам источника, выбор ведомства пал на концерн, так как в его состав входит ЦНИИточмаш, выступавший головным по проектам экипировки первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»)».

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минобороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине.

Напомним, в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.