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«Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России
Концерн «Калашников» назначен главным координатором поставок боевой экипировки в российскую армию
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Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России – более 300 тысяч мобилизованных, заявил информированный источник.
По словам источника, решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, поставляющие элементы боевой экипировки военнослужащим будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках шлемов, бронежилетов, и иных элементов экипировки в ВС России, передает РИА «Новости».
По словам источника, выбор ведомства пал на концерн, так как в его состав входит ЦНИИточмаш, выступавший головным по проектам экипировки первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»)».
Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минобороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине.
Напомним, в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.
Рогозин анонсировал поступление в зону СВО вооружения, которое обеспечит победу
Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу
В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».
Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.
Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.
Рогозин объяснил, какое оружие надо для СВО
Экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
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Формирование госзакупок для нужд армии, которое применимо в мирное время, не является эффективным во время спецоперации, отметил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, принципы госзакупок строятся на длительных процедурах голосования, а затем на проведении конкурсов, где выбирались самые дешевые вооружения, а не самые эффективные, передает РИА «Новости».
Рогозин отметил, что настало время «прекратить в демократию», а призвал «заниматься жесткими директивными указаниями» для победы на фронте.
Также экс-глава Роскосмоса указал, что США в вопросах закупки вооружений выбирают самые лучшие системы вооружений на поле боя.
При этом Рогозин подчеркнул, что нисколько не сомневается в победе Вооруженных сил России.
«Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой», – отметил он.
Рогозин призвал людей помогать фронту всем, чем возможно.
«Деньгами, мозгами, физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды – здесь всему будут рады», – заключил экс-глава Роскосмоса.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин побывал в зоне проведения специальной военной операции.
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Российский спецназ оставил ВСУ ироничное послание в Херсоне
Спецназ танковой дивизии оставил ВСУ инструкцию из шести рунктов на двери в Херсоне
Российские военные оставили для ВСУ в Херсоне шутливую инструкцию на двери, как себя вести на территории Российской империи, пока русский спецназ «уехал в отпуск».
Записка от бойцов танкового спецназа России состоит из шести пунктов, российские военные призывают ВСУ не забывать, что они находятся на территории Российской империи, вести себя хорошо, а именно: не гадить на полу, не грызть мебель, по ночам не лаять, к прохожим не приставать. Также спецназ пообещал «вернуться из отпуска, скоро вернуться и проверить их поведение», передает «Царьград».
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жителям Херсона, которые не стали покидать город, угрожают расправы и пытки со стороны вооруженных сил Украины, жертвами могут стать сотни человек.
Напомним, Россия отвела из Херсона более 30 тыс. военных с правого на левый берег Днепра без потерь в личном составе.
Солдат ВСУ снял видео попадания российского боеприпаса «Ланцета» в ЗРК 9К35 «Стрела-10»
Солдат Вооруженных сил Украины стал свидетелем попадания российского барражирующего боеприпаса в украинский зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10».
Мужчина хотел снять на видео свой расчет «Стрелы-10», но на видео попал момент, когда в него попал боеприпас, запущенный дроном-камикадзе «Ланцет», кадры публикует Telegram-канал Dambiev, сообщает агентство ФАН.
«Ланцет» разработала российская компания ZALA Aero.
Ранее российское военное ведомство впервые опубликовало кадры применения «дронобойного ружья» – электромагнитного комплекса для борьбы с беспилотниками.
Российские военные сорвали контратаку иностранных наемников в ДНР
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Иностранные наемники на южно-донецком направлении пытались контратакой остановить продвижение российских войск около Степного, Владимировки и Павловки в ДНР, в результате было уничтожено 85 боевиков и техника, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, иностранные наемники контратаками пытались помешать продвинуться российским войскам возле Степановки, Владимировки и Павловки. ВС России применили артиллерию и авиацию, уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, ВСУ пытались двумя батальонами атаковать на купянском направлении возле Владимировки и Куземовки ЛНР, после огневого поражения они были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил Конашенков.
Огневое поражение было нанесено ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области, где они потеряли 160 человек убитыми и ранеными, шесть танков и девять боевых бронированных машин, заявили в Минобороны.
Также в военном ведомстве добавили, что четыре ротных тактических группы ВСУ пытались атаковать у Сватово, Площанки, Макеевки и Червонопоповки ЛНР. Ударами артиллерии и авиации уничтожено свыше 190 украинских военнослужащих, один танк, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей.
Ранее в ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Танковый бой 11-го полка ДНР показали на видео от первого лица
Танковый бой 11-го полка народной милиции Донецкой народной республики попал на видео.
На кадрах запечатлен момент, когда позиции Вооруженных сил Украины терпят поражение. Видео снято 10 ноября в Первомайском, где сейчас идет наступление, передает RT.
Этот населенный пункт является одним из тех, откуда артиллерия ВСУ периодически обстреливает Донецк.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины после продолжительной осады бежали из населенного пункта Опытное, который прикрывает подходы к южной части авдеевского укрепрайона.
Киев усилил группировку на Запорожском направлении
Власти Запорожья заявили о наращивании Украиной вооруженных сил на Запорожском направлении
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Киев наращивает военную группировку на Запорожском направлении за счет использования освободившихся сил с Херсонского, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, для Украины Запорожское направление увеличивает свое стратегическое значение в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Так, планируется переброс освободившихся сил с Херсонского направления на Запорожье, передает РИА «Новости».
Вследствие такого шага со стороны Киева, в Запорожье увеличивают линию обороны. Рогов добавил, что Украина планирует дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
Ранее Минобороны России завершило переброску войск с правого берега Днепра на левый. В рамках этой операции было выведено более 30 тыс. военнослужащих, порядка 5 тыс. единиц вооружения и техники, а также материальное имущество.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом Днепр превратился в линию боевого соприкосновения. В этой связи особое значение имеет ранее объявленная Пентагоном дополнительная помощь ВСУ, в рамках которой предполагается поставка 40 речных бронекатеров.
Медведев: Россия в одиночку сражается с западным миром
Медведев заявил, что Россия формирует новый миропорядок и в одиночку сражается с НАТО
Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, формируя будущий миропорядок, враг будет уничтожен, заявил заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев напомнил в своем Telegram-канале о важных для страны и россиян результатах года.
Так, он отметил, что именно Россия защищает своих граждан, возвращает исконные российские земли, и будет это продолжать. Также он заявил, что «именно Россия сегодня формирует будущий равноправный миропорядок, который будет выстроен» не Западом, и не «темным Киевом».
По словам Медведева, России приходится в одиночку сражаться с НАТО и западным миром, но любые параллели с прошлым неверны или условны, напомнив, что россияне в одиночку готовы уничтожать мощного врага.
Он также напомнил, что Россия ведет боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения, в чем состоит огромная нравственная разница с врагом, который не считает солдатские и гражданские жизни.
При этом Медведев подчеркнул, что Россия пока не использовала весь свой арсенал средств поражения, не наносила удары по всем вражеским целям, только из присущей нам человеческой доброты.
Медведев призвал трудиться, быть едиными и не забывать о высоком моральном духе, чтобы обеспечить стране победу.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости чаще напоминать врагам о величии Русского мира.
Российские артиллеристы уничтожили на Украине батарею американских систем М777
Во время боев в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области выведена из строя американская батарея артиллерийских систем М777.
Также истребительная авиация ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна сбила вертолет Ми-8 ВСУ, сообщает Telegram-канал министерства обороны России.
За сутки было сбито шесть беспилотников в районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Петровское, Кирилловка в ДНР и Чистополье в Запорожской области.
Удалось перехватить три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах Новой Каховки, Новой Маячки и Волновахи ДНР.
Ранее сообщалось, что украинские боевики ведут обстрел центральных районов Новой Каховки.
Рогозин заявил о планах создания легких ударных БПЛА для ДНР и ЛНР
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о создании для войск ДНР и ЛНР легких ударных БПЛА
Группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте, сообщил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, в зоне СВО нужны беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте, передает РИА «Новости».
Бывший глава Роскосмоса заявил, что добровольческая группа военно-технических инспекторов «Царские волки» вместе с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России готовы применить свои технологии. Он отметил, что БПЛА нужно испытать на полигонах, на фронте, учесть недостатки и начать серийное производство для подразделений ДНР и ЛНР.
Ранее экс-гендиректор Роскосмоса Рогозин заявил, что для СВО нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое.
Власти сообщили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС
Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года
Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
По его словам, степень разрушений станции, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС.
Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.
Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.
Рогов назвал число переброшенных с Херсонского направления украинских военных
Власти Запорожской области заявили, что Киев мог отогнать с Херсонского направления около 40 тыс. военных
Украина могла передислоцировать около 40 тысяч военных с Херсонского направления на другие, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, Киев может счесть предпочтительным Запорожское направление и направить в эту сторону около 40 тыс. человек, передает радио «Комсомольская правда».
Рогов добавил, что, по его мнению, ВСУ могут предпринять очередную попытку захватить Запорожскую АЭС.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.
Позднее Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии.
Боец ДНР рассказал о выжженной в плену на ноге букве «Z»
Боец Народной милиции ДНР рассказал, что в плену его пытали, избивали и выжгли на ноге букву «Z».
По его словам, ему закрыли глаза скотчем, связали руки и увели в неизвестном направлении. Во время допроса избивали, а затем потребовали все рассказать, угрожая выжечь букву «Z» на ноге или лице.
«Я им говорил, что ничего не знаю. Выбрал ногу», – передает РИА «Новости» слова мужчины.
Ранее пленные украинские военные рассказали на допросах следователям СК России о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Рогов заявил наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии
Власти Запорожской области сообщили о наемниках из 40 стран, находящихся на запорожской линии
Наемники из 40 государств сейчас воюют на стороне Киева на линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области, большая часть из них – это поляки, председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он добавил, что еще ранее можно было говорить о 34 странах, откуда приезжали наемники, но сейчас таких уже 40 государств. Больше всего их именно на запорожском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Рогова, сказанные в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Он добавил, что чаще это именно польские наемники. Кадровых офицеров Польши прошло по запорожской ЛБС свыше 5 тыс. человек. Также большое количество грузинских боевиков, а также чеченоязычных, добавил он.
Ранее Рогов сообщал об усилении украинской группировки на запорожском направлении.
Студенты колледжей сшили для военных более 20 тыс. изделий в рамках акции «Мы рядом»
Более 21 тыс. изделий студенты колледжей сшили для военных в рамках акции «Мы рядом»
Студенты колледжей, которые приняли участие в акции «Мы рядом», начали штть теплые вещи для военных, всего с середины октября было сшито более 21 тыс. изделий.
Речь идет о нижнем белье, носках, косынках, хирургических простынях, и ассортимент вещей расширяется. В частности, добавились стельки для обуви, маскхалаты, подголовники. К ним крепятся шевроны, для которых дети создали символы любви и благодарности, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Идея акции появилась после публикации о жительнице Набережных Челнов Оксане Кочуровой, которая шила одежду для мобилизованных. Молодежь решила к иней присоединиться.
Первыми к работе подключились Красноярский техникум соцтехнологий, Новошахтинский технологический техникум и Кумертауский горный колледж. Всего присоединились 183 колледжа, среди которых представители новых территорий России.
Готовые изделия отправляются на фронт российским бойцам.