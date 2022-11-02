В Совфеде сообщили об устранении недостатков в обеспечении участников спецоперации

Сенатор Бондарев: Минобороны устранило недостатки в обеспечении экипировкой участников спецоперации

Министерство обороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине, сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Все поставляется по полной программе: бронежилеты, новые наколенники, налокотники и так далее. Сейчас нехватки нет, даже в резерве уже очень много», – передает ТАСС слова сенатора.

Бондарев добавил, что комитет по обороне и безопасности продолжит держать эту тему на контроле, «чтобы и в дальнейшем не было перебоев в поставках».

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сказал, что Бондарев докладывал о том, что «закупочные цены [на снаряжение и экипировку], которые формировались министерством обороны, не изменились». А стоимость товара выросла на торговых площадках из-за ажиотажного спроса.

«Мы с ФАС в тесном контакте, но я не вижу сейчас проблем. Если они будут возникать, естественно, будем обращаться», – сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.