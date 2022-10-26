Песков пообещал решение проблем с экипировкой для мобилизованных

Представитель Кремля Песков: Проблемы с экипировкой будут ликвидированы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.

«Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты», – передает ТАСС слова Пескова.

«Меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы», – добавил он.

Он напомнил о создании при правительстве России координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, а также о том, что во вторник президент России Владимир Путин провел совещание с членами этого совета. Песков обратил внимание на слова главы государства на этой встрече о проблемах с экипировкой.

Он также отметил, что «регионы самостоятельно подключаются к процессу экипировки солдат в части недостающей экипировки». По его словам, теперь данным вопросом будет заниматься и координационный совет (КС). «Вице-премьер Денис Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС», – добавил представитель Кремля.

Ранее главы двух комитетов Госдумы – по обороне и безопасности Андрей Картаполов и по противодействию коррупции Василий Пискарев – написали письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в трудностях со снабжением тыла.