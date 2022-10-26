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Песков пообещал решение проблем с экипировкой для мобилизованных
Представитель Кремля Песков: Проблемы с экипировкой будут ликвидированы
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.
«Действительно имели место проблемы с экипировкой, они в том числе имеют место отчасти до сих пор, хотя принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты», – передает ТАСС слова Пескова.
«Меры принимаются, эти проблемы будут ликвидированы», – добавил он.
Он напомнил о создании при правительстве России координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил, а также о том, что во вторник президент России Владимир Путин провел совещание с членами этого совета. Песков обратил внимание на слова главы государства на этой встрече о проблемах с экипировкой.
Он также отметил, что «регионы самостоятельно подключаются к процессу экипировки солдат в части недостающей экипировки». По его словам, теперь данным вопросом будет заниматься и координационный совет (КС). «Вице-премьер Денис Мантуров персонально отвечает за это в рамках этого большого КС», – добавил представитель Кремля.
Ранее главы двух комитетов Госдумы – по обороне и безопасности Андрей Картаполов и по противодействию коррупции Василий Пискарев – написали письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в трудностях со снабжением тыла.
Военкоры показали, что происходит в херсонских магазинах
Военные корреспонденты рассказали о реальной ситуации с «пустыми полками» в херсонских магазинах.
Так, военный корреспондент Издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что новости про «пустые полки» не подтвердились, однако некоторые товары оказались в дефиците – мало молока, колбасных изделий.
Военный журналист Роман Сапоньков также заметил в своем Telegram-канале, что продукты есть, в том числе мясо и молочные продукты. При этом в магазинах нет крепкого алкоголя и вина, а также колбасных изделий.
«Я так понял, колбасы пропадают традиционно, еще по советской традиции. Перестал работать эквайринг, но он работал всего в одном магазине. Работают кафе и рестораны, причем за рубли», – поделился военкор.
Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские войска пытаются прорваться на территорию Херсонской области, но российские силы отражают все их атаки.
ВСУ перегруппировались для атаки на Запорожском направлении
Рогов: ВСУ концентрируются на Запорожском направлении для атаки Васильевки и Пологов
На Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских соединений с перспективой атаки населенных пунктов Васильевка и Пологи, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Васильевке находится КПП между Россией и Украиной.
По словам Рогова, в настоящий момент идут артиллерийские дуэли, ВСУ перебрасывают значительные силы в районы Гуляйполя и Орехова с целью нанести удары по Пологам и Васильевке. Именно эти населенные пункты являются самыми горячими на Запорожском направлении, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что аэромобильные бригады ВСУ из Житомирской и Винницкой областей переброшены на Запорожское направление.
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.
Британская разведка отметила повышение тактической слаженности российских войск при генерале Суровикине
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После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим войсками в районе спецоперации на Украине у российских частей повысилась тактическая слаженность, рассказал американскому изданию Politico источник в британской военной разведке.
Спустя две недели после того, как Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим группировкой российских войск, участвующей в спецоперации на Украине, в действиях ВС РФ произошли заметные изменения. Западные аналитики отметили признаки большей тактической слаженности в российских войсках при Суровикине, нежели при его предшественнике Александре Дворникове. Стратегия Суровикина доказала свою эффективность в Сирии. «Как военный стратег, Суровикин известен своей эффективностью, какой бы жестокой она ни была», – заявил изданию Politico высокопоставленный офицер британской военной разведки.
Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО.
Рогозин объяснил, зачем ездил в Донбасс
Экс-глава Роскосмоса Рогозин заявил о гуманитарной миссии во время поездки в Донбасс
Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что находился в Донецкой народной республике в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.
По его словам, главной целью поездки было сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который обратился к экс-главе Роскосмоса напрямую, передает ТАСС.
Рогозин отметил, что эта помощь собрана за счет его личных средств и двух его друзей.
Также он добавил, что его группа специалистов посетила несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых он сам давно знаком и дружит. По словам Рогозина, работа этих специалистов с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу.
Ранее стало известно, что бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился в зону проведения специальной военной операции. Позднее Кремль спросили о назначении Рогозина на новую должность.
Российские войска на Купянском направлении отбили крупную атаку ВСУ, уничтожили более 160 боевиков
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Противник в составе батальонной тактической группы и роты иностранных наемников численностью до 500 человек на Купянском направлении предпринял пять атак на позиции российских войск в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Атаки были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ответным огнем артиллерии, ударами авиации и тяжелых огнеметных систем противник был отброшен. Ликвидировано более 160 боевиков, пять танков, девять бронемашин.
Активными действиями российских войск против украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении уничтожено более 70 человек, два танка, пять машин пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник силами до двух батальонных групп на Николаево-Криворожском направлении предпринял безуспешные попытки атаковать возле пунктов Брускинское, Ищенка, Кошара и Пятихатки Херсонской области. В итоге уничтожено до 125 украинских военнослужащих, семь бронемашин, сообщил Конашенков.
Поражены два пункта управления ВСУ в районах Артемовска Донецкой народной республики (ДНР) и Константиновки Запорожской области ударами оперативно-тактической авиации. Кроме того, ликвидированы 59 артподразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 177 районах, перечислили в Минобороны.
У населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен украинский узел связи. Под Днепропетровском уничтожено нефтехранилище, осуществлявшее снабжение дизтопливом группировки войск в Донбассе, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены 10 украинских беспилотников у населенных пунктов Зеленый Гай, Павловка, Егоровка Завитне Бажання, Никольское, Кирилловка ДНР, Полтава ЛНР, Новая Тарасовка Харьковской области и Новая Каменка Херсонской области.
В воздухе сбиты 13 снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах Бургунки, Ольговки, Николаевки, Новой Каховки, Понятовки Херсонской области и Новоникольского ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, говорится в сообщении городской администрации.
В Telegram-канале администрации отмечается, что жителей Киева просят срочно последовать в укрытие.
Между тем, как сообщил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале, воздушная тревога объявлена в регионе из-за ракетной опасности.
Из данных ресурса «Карта воздушных тревог Украины» следует, что тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.
Киевские власти объявляют воздушную тревогу уже третий день подряд.
Путин призвал ускорить работу по всем направлениям для нужд СВО
Путин заявил о необходимости реалистичной оценки при работе властей в условиях СВО
Нужны более высокие темпы работы по всем направлениям и реалистичная оценка ситуации, недостаточно идти проторенной дорогой, чтобы достичь качественно нового результата, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Президент указал, что необходимы более высокие темпы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации и положения дел в целом, причем это касается не только непосредственно специальной военной операции, но и всей работы практически по всем направлениям, передает РИА «Новости».
«Чтобы добиться качественно иного результата, качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, об этом я уже несколько раз сказал, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей», – заявил президент.
Ранее президент России Владимир Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета как можно быстрее.
Мишустин призвал увеличить производство экипировки для армии
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии.
«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», – подчеркнул он, передает ТАСС.
По словам главы правительства, правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, контрактация идет полным ходом. «Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении», – сказал Мишустин.
Он также особо выделил такое направление, как оснащение войск специальными средствами индивидуальной защиты: «Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан».
Мишустин заявил, что для этого следует подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия, привлекать к этому субъекты РФ, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей. «До каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и, соответственно, меры их соблюдения», – заявил премьер-министр.
Президент Владимир Путин в свою очередь заявил, что снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. «И по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работы», – сказал он.
Ранее Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
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Путин призвал сформулировать целевые задания «оборонного» совета
Путин уверен, что целевые задания «оборонного» совета будут сформулированы
Целевые задания в рамках СВО должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет, не сомневаюсь, что они будут, заявил Владимир Путин на заседании координационного совета.
Путин отметил, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности.
«Пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят», – цитирует ТАСС президента.
Глава государства также заявил, что нужна широкая и глубокая координация между всеми структурами, министерствами, ведомствами, причем самой разной направленности, и силовым блоком, и экономическим блоком, и регионами Российской Федерации, передает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
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Очевидец рассказал об издевательствах над пленными в Днепропетровске
Очевидец Егильницкий: В Днепропетровске украинские силовики издевались над пленными
Украинские силовики издеваются над военнопленными в лагере в Днепропетровске, рассказал вернувшийся из украинского плена военнослужащий из ДНР Владислав Егильницкий.
По его словам, во время воздушной тревоги людей заставляли стоять на коленях, или четыре часа петь гимн, то есть именно унижали и издевались, передает РИА «Новости».
Ранее российские следователи возбудили дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных.
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности армии
Путин заявил о необходимости ориентироваться на реальные потребности
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно ориентироваться на реальную ситуацию, реальные потребности армии по разным направлениям.
Об этом он сказал в ходе совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей Вооруженных сил России на фоне спецоперации, предложив составить четкий план.
«Снаряжение, что касается вот непосредственно специальной военной операции... специальные средства, другое специальное оборудование должно быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными», – передает РИА «Новости» слова президента.
По его словам, по каждому направлению должен быть определен четкий конкретный план работ.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и сформировать резервы для личного состава Вооруженных сил России.
Глава офиса Зеленского обсудил гарантии безопасности для Украины
Глава офиса Зеленского Ермак провел переговоры по нацбезопасности с представителями США, Британии и Франции
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности Британии Тимом Бэрроу и советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном гарантии безопасности для Киева в рамках проекта группы Ермака – Расмуссена.
Как сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского, отдельно был вынесен на обсуждение блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для страны, а также обозначено желание Киева как можно скорее получить системы ПВО, передает ТАСС.
Напомним, в преддверии зимы Киев проработал список желаний по военной помощи от западных стран, сделав акцент на новую систему противовоздушной обороны. По мнению экс-главы НАТО Андерса Фог Расмуссена, стоит ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре, по этой причине «нужно доставить все средства, которые нужны украинцам для защиты от ракетных атак со стороны России».
В ЛНР обнаружили предназначенный для проведения терактов тайник украинских диверсантов
Силовики ЛНР нашли схрон ВСУ, предназначенный для проведения терактов
Силовики Луганской народной республики обнаружили схрон вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным оружием и боеприпасами, предназначенный для проведения украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) терактов в ЛНР, сообщил представитель силовых структур республики.
По его словам, спецслужбы ЛНР обнаружили схрон, из которого изъяли гранатометы, в том числе марки М4740 производства Швеции, автоматы, патроны, взрывчатые вещества и средства инициирования, передает ТАСС. Он подчеркнул, что схрон предназначался для украинских диверсантов, планировавших совершение терактов на территории республики». По словам представителя силовых структур, спецслужбы ЛНР ведут розыск планировавших террористические акты лиц.
Ранее спецслужбы в Луганской народной республике нейтрализовали группу украинских диверсантов.
Женам мобилизованных в России пообещали помочь найти работу
Собянин: Женам мобилизованных в России помогут найти работу
Супругам мобилизованных помогут найти работу, а также повысить квалификацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению.
В ходе совещания президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск Собянин подчеркнул, что самым важным является поддержка семей мобилизованных. В том числе речь идет об адресной поддержке: материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы. Также к такой поддержке он отнес поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации, сообщает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.