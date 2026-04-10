Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.3 комментария
Суд Москвы лишил статуса бывшего адвоката экс-министра Абызова
Хамовнический суд Москвы по иску Минюста лишил статуса трех сбежавших адвокатов
Хамовнический суд Москвы по иску Министерства юстиции лишил профессионального статуса трех адвокатов, включая защитника бывшего министра Михаила Абызова.
Столичная инстанция удовлетворила требования Минюста в отношении Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, передает ТАСС.
«Суд постановил иск Минюста к адвокатской палате удовлетворить, отменить решение совета и прекратить статус адвокатов», – сообщили в суде.
Ранее Главное управление Минюста по Москве подало иск о признании незаконным решения столичной Адвокатской палаты.
Ведомство настаивало на прекращении статуса юристов, поскольку они более двух лет находятся за пределами России. До вынесения окончательного решения статус троих адвокатов был временно приостановлен в качестве меры предварительной защиты.
Юлий Тай известен тем, что представлял интересы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Он защищал политика во время рассмотрения иска Генеральной прокуратуры об изъятии имущества в доход государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции потребовало через суд лишить статуса трех уехавших за рубеж адвокатов. Ведомство инициировало данную процедуру из-за длительного отсутствия юристов в стране.
Осенью прошлого года квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы отказалась лишать юристов статуса, не найдя подтверждения заявленным нарушениям, несмотря на длительное пребывание адвокатов за границей.
Ранее суд отправил под стражу их бывшего подзащитного Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве.