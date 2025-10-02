Бывшему министру Абызову предъявили новое обвинение в мошенничестве

Стало известно о возбуждении дела о крупном мошенничестве против Абызова

Tекст: Денис Тельманов

Новое уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, передает ТАСС. Экс-чиновнику предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

В документе отмечается: «Абызову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)».

Ранее Абызова этапировали из колонии в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу. Второго октября Тверской суд заключил его под стражу для дальнейшего расследования новых эпизодов противоправной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов был доставлен в московский следственный изолятор для проведения следственных действий по новому уголовному делу.

Преображенский суд Москвы вынес Абызову приговор по делу о создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила приговор без изменений после рассмотрения апелляции.