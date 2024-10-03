Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Мосгорсуд оставил приговор Абызову без изменений
Приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову оставлен без изменений после его апелляции, такое решение приняла апелляционная инстанция Мосгорсуда.
Согласно решению, приговор Преображенского райсуда Москвы остается без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения, передает ТАСС.
Абызов просил суд об оправдании, а государственное обвинение настаивало на законности решения суда первой инстанции.
Напомним, Абызова в декабре 2023 года приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей. Его признали виновным по статьям «Создание преступного сообщества» «Мошенничество», «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Коммерческий подкуп».
Также экс-министр лишен ордена Дружбы, ему запретили после отбытия наказания на три года занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах.
Абызов не признавал вину.
Его арестовали в марте 2019 года. В апреле 2023 года квартиру Абызова выставили на торги за 411,56 млн рублей.