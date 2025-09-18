Экс-министра Абызова этапировали в Москву для новых допросов

Экс-министра Абызова этапировали в СИЗО Москвы по новому делу

Tекст: Вера Басилая

Следственные органы могут возбудить новое уголовное дело против Михаила Абызова, бывшего министра по вопросам открытого правительства России, передает ТАСС.

Абызов ранее был осужден на 12 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества и другие коррупционные и экономические преступления.

По данным агентства, Абызова этапировали в один из следственных изоляторов Москвы из колонии строгого режима, где он отбывал наказание. В настоящее время он находится в столичном СИЗО, где с ним проходят следственные действия в рамках нового расследования.

Второй источник агентства отметил, что возвращение Абызова в Москву также может быть связано с гражданскими исками, в которых он фигурирует как ответчик.

Ранее Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 80 млн рублей.

Его признали виновным по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, незаконном участии в предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе.

В апреле 2023 года его квартиру выставили на торги за 411,56 млн рублей.

