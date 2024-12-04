Ученые спрогнозировали полное таяние льдов Арктики к 2027 году

Исследование: Лед в Арктике полностью растает к лету 2027 года

Tекст: Мария Иванова

Ледяной покров Арктики может полностью исчезнуть уже через три года, сообщает РИА «Новости». Ученые из Гетеборгского университета пришли к такому выводу, основываясь на исследовании, согласно которому изменение климата ослабило арктический лед. В случае наступления необычных погодных явлений осенью, зимой или весной существует реальная угроза полного таяния морского льда летом до 2030 года, даже уже в 2027 году.

Исследование отмечает значительное уменьшение толщины льда в Арктике за последние два десятилетия. Если ранее толщина льда достигала более двух метров, то в текущем году она сократилась до среднего значения в один метр. Это свидетельствует о быстром ослаблении ледяного покрова в регионе.

Эксперты предупреждают, что такое ускоренное таяние льдов может иметь серьезные последствия не только для экосистемы Арктики, но и для глобальной климатической системы. Изменения в ледяном покрове окажут влияние на погоду во всем Северном полушарии, вызывая климатические изменения и в других частях планеты.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что из-за повышения температуры на Земле гидрологический цикл стал более ускоренным и непредсказуемым, что привело к засухам и наводнениям. Даже небольшое повышение температуры Мирового океана может привести к скачкообразному ускорению таяния ледников в Антарктиде, пишут британские ученые Александр Брэдли и Айэн Хьюитт в статье для научного журнала Nature Geoscience.

Из-за экстремальной жары, вызванной изменением климата, Западная Африка и Южная Азия могут превратиться в самые опасные для жизни регионы, отмечает CNN со ссылкой на исследования Университета Пердью.