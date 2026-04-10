    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Российские войска освободили Диброву в ДНР
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    Корабль «Орион» вышел на траекторию возвращения на Землю
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 15:19 • Новости дня

    Junge Welt: Решение Путина о наказании за отрицание геноцида обеспокоило Германию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Германии выразили обеспокоенность после подписания президентом Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР, который распространяется и за пределы России.

    Немецкое издание Junge Welt сообщило, что подписание Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида народа СССР вызвало тревогу в Германии.

    В статье издания отмечается, что документ может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей, передает РИА «Новости».

    В тексте подчеркивается: «Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии».

    Junge Welt также напомнило, что за последние годы на Украине, в странах Балтии и других государствах Восточной Европы было снесено множество мемориалов, связанных с советскими военными и жертвами Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти его жертв.

    Министерство иностранных дел России открыло на своем сайте тематический раздел, посвященный сохранению памяти жертв геноцида советского народа нацистами.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Путин объявил пасхальное перемирие
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    10 апреля 2026, 01:40 • Новости дня
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    Стармер объяснил счета британцев за электричество действиями Путина и Трампа
    @ Lauren Hurley/No.10 Downing Street/Handout/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что «сыт по горло» тем, что счета за коммунальные услуги в стране то растут, то падают и все из-за действий президентов России Владимира Путина или США Дональда Трампа.

    «Я сыт по горло тем, что семьи по всей стране и предприятия видят, как их счета за электроэнергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру», – заявил он в эфире ITV News.

    Стармер провел параллели между конфликтами в Иране и на Украине и подчеркнул необходимость повышения энергетической устойчивости и независимости Британии, предупредив, что жители страны «заплатят за войну».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнало о планах Британии удержать рост цен на энергию. Лондонцы пожаловались на рост цен и инфляцию. Авиакомпании в Британии начали отменять внутренние рейсы из-за цен на топливо.

    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    Путин поручил доработать механизм компенсаций пострадавшим от мошенников
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость пересмотра действующего порядка компенсаций для граждан, которые стали жертвами мошеннических действий.

    Необходимость доработки механизма возмещения ущерба людям, пострадавшим от мошенников, обозначил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Такое поручение глава государства дал на встрече с заместителем председателя правительства – руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко.

    «Надо доработать это, конечно», – заявил российский лидер.

    В настоящее время злоумышленники активно используют мессенджеры для отправки фишинговых сообщений под видом пасхальных поздравлений и приглашений на мероприятия.

    9 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    Путин подписал закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет

    Подписан закон о запрете испытательного срока при трудоустройстве для матерей с детьми до трех лет
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который запрещает устанавливать испытательный срок при приеме на работу матерям малышей до трех лет.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете установления испытательного срока при приеме на работу для женщин с детьми до трех лет, сообщает РИА «Новости». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с момента публикации.

    До этого в Трудовом кодексе уже существовал аналогичный запрет, но он распространялся только на матерей, чьи дети не достигли возраста полутора лет. Теперь защита для молодых мам расширена и действует до исполнения ребенку трех лет.

    В пояснительных материалах к закону подчеркивается, что этот период связан для женщин с высокой нагрузкой и ответственностью, а испытательный срок может усилить стресс и создать психологические барьеры для возвращения к работе. Авторы отмечают, что новые нормы позволят матерям легче адаптироваться в профессиональной среде после декретного отпуска.

    По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, эти изменения направлены на дополнительную защиту трудовых прав женщин, которые возвращаются к работе после рождения ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, женщины с детьми младше трех лет смогут устраиваться на работу без испытательного срока. Партия «Единая Россия» поддержала соответствующий законопроект.

    9 апреля 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин подписал законы об изменении порядка пересмотра судебных актов в регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал четыре закона, изменяющих порядок пересмотра судебных решений мировых судей и апелляционных актов районных судов.

    В соответствии с новым законом, решения мировых судей и апелляционные акты районных судов теперь будут пересматриваться не кассационными судами общей юрисдикции, а верховными судами республик, краевыми, областными судами и их президиумами, передает РИА «Новости». Цель изменений – обеспечить большую доступность правосудия: граждане смогут лично участвовать в заседаниях кассационной инстанции в административном центре своего региона.

    В сопроводительных материалах указывается, что эта реформа позволит снизить судебные издержки, которые возмещаются из федерального бюджета, а также уменьшит нагрузку на судей кассационных судов. Подчеркивается, что при несогласии с решениями президиумов региональных судов остается право их дальнейшего обжалования уже в Верховном суде России.

    Еще один принятый закон регламентирует порядок пересмотра судебных актов президиумами региональных судов: верховных судов республик, краевых, областных, городов федерального значения, а также судов автономных областей и округов.

    Третий документ закрепляет правила рассмотрения кассационных жалоб и представлений в президиумах этих судов, что формирует четкий алгоритм работы с подобными обращениями.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    10 апреля 2026, 04:02 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос, с кем Россия согласовывала пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не согласовывала пасхальное перемирие с другими участниками переговорного процесса по ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков указал на то, что объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи не было предметом предварительных переговоров с США или с украинской стороной, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о том, связано ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров, Песков коротко ответил: «Нет».

    Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие. Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России.


    9 апреля 2026, 18:34 • Новости дня
    Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида советского народа нацистами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв.

    Согласно закону, соответствующие изменения внесены в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса России, передает ТАСС. Теперь отрицание или оправдание геноцида, а также оскорбление памяти жертв в годы войны будет караться штрафом до 3 млн рублей, либо штрафом в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами до трех лет.

    Помимо этого, в статье 243.4 УК РФ установлена ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, обелисков и других мемориальных сооружений как на территории России, так и за ее пределами. За подобные действия предусмотрен штраф от 2 до 5 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от года до пяти лет, а также возможны обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

    В марте Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа.

    В начале апреля на сайте МИД появился раздел с материалами о геноциде нацистами советского народа.

    9 апреля 2026, 17:39 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом развитие ракетно-космического комплекса России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Развитие ракетно-космического комплекса и укрепление научного, кадрового и технологического потенциала отрасли – один из безусловных приоритетов России, подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к участникам, организаторам и гостям первого Российского космического форума.

    «Сегодня развитие ракетно-космического комплекса, укрепление его научного, кадрового, технологического потенциала – в числе наших безусловных приоритетов», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в этом году отмечается 65-летие первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным, и выразил гордость за вклад российских ученых, конструкторов и специалистов в развитие национальной космической программы.

    Президент также призвал объединять усилия государства, бизнеса и исследовательских команд для совершенствования производственной базы, развития наземной инфраструктуры и наращивания группировки спутников, а также внедрения новых материалов и технологий, включая цифровые и ядерные решения. По словам Путина, успешная реализация космических программ напрямую влияет на инновационное развитие России, повышение уровня жизни, обеспечение безопасности и суверенитета страны.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

    9 апреля 2026, 20:03 • Новости дня
    Путин предложил Григоренко обсудить развитие системы госуслуг

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обозначил развитие системы государственных услуг как основную тему беседы с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить развитие системы государственных услуг на встрече с вице-премьером и руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко, передает РИА «Новости».

    В начале беседы глава государства отметил: «Предлагаю начать с развития системы госуслуг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен провести встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко.

    10 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Шохин назвал неожиданно большим добровольный взнос бизнесмена в бюджет России

    Глава РСПП Шохин сообщил о неожиданно крупном взносе бизнесмена в бюджет России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РСПП Александр Шохин сообщил о значительном размере добровольного взноса, который пообещал президенту Владимиру Путину сделать один из крупных предпринимателей России в федеральный бюджет.

    Шохин заявил, что размер добровольного взноса в федеральный бюджет, который пообещал сделать один из ведущих бизнесменов страны, оказался неожиданно большим, передает ТАСС.

    Глава РСПП рассказал журналистам, что сумма оказалась «достаточно большой» и стала неожиданностью для многих.

    Шохин уточнил, что никаких призывов со стороны властей или президента России к подобным перечислениям не было. По его словам, президент Владимир Путин отметил, что это личное дело каждого предпринимателя и любые подобные инициативы должны исходить исключительно из добровольных побуждений.

    Глава РСПП также добавил, что президент выразил мнение о недопустимости ограничивать такие душевные порывы, подчеркнув отсутствие официальных просьб или требований совершать подобные взносы.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что один из бизнесменов, участвовавших во встрече с президентом Владимиром Путиным, самостоятельно решил выделить значительную сумму в пользу государства.

    Президент Владимир Путин позитивно оценил данную инициативу предпринимателя.

    9 апреля 2026, 20:47 • Новости дня
    Сервисами «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» воспользовались более 72 млн россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 72 млн человек воспользовались сервисами «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» с момента их запуска, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Более 72 млн россиян воспользовались сервисами «жизненных ситуаций» на портале «Госуслуги» с момента их запуска, передает ТАСС. Об этом сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Григоренко подчеркнул, что наибольшей популярностью пользуются такие сервисы, как «Поступление в вуз», «Налоговый вычет» и «Выход на пенсию», а также другие услуги, касающиеся ключевых этапов жизни граждан. Например, к сервису «Поступление в вуз» россияне обращались уже более 10 млн раз, а к каждому из других востребованных сервисов – не менее двух миллионов.

    Вице-премьер особо отметил динамику роста: за последние полгода число пользователей некоторых сервисов увеличилось с тысяч до миллионов, что, по его словам, указывает на высокую востребованность и эффективность цифровых решений для граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Путин определил развитие системы государственных услуг как ключевую тему разговора.

    10 апреля 2026, 09:50 • Новости дня
    Инфляция в Германии взлетела до максимума за два года из-за дорогого топлива

    Мартовская инфляция в Германии достигла 2,7% из-за подорожания энергоносителей

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам марта рост потребительских цен в ФРГ ускорился до 2,7 процента, обновив максимум с начала 2024 года.

    Окончательная оценка Федерального статистического бюро (Destatis) подтвердила ускорение годовой инфляции с февральских 1,9% до 2,7%, передает РИА «Новости».

    За март индекс потребительских цен увеличился на 1,1%, полностью совпав с предварительными расчетами. Гармонизированный по европейским стандартам показатель поднялся на 2,8%.

    Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продовольствия и энергии, сохранилась на уровне 2,5%. Рост цен на продукты питания замедлился до 0,9%, тогда как энергоносители резко подорожали на 7,2% после зимнего спада. Стоимость бытовых услуг увеличилась на 3,2%, а различных товаров – на 2,3%.

    «Значительное повышение цен на энергоносители приводит к росту инфляции», – сообщила президент Destatis Рут Бранд. Она добавила, что стоимость моторного топлива и мазута для потребителей стремительно пошла вверх из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость дизельного топлива в стране приблизилась к историческому максимуму марта 2022 года.

    Эксперты института IFO спрогнозировали спад немецкой экономики на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    10 апреля 2026, 12:20 • Новости дня
    Путин назначил Суровцева новым послом России в Непале

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил кандидатуру Алексея Суровцева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Непале, следует из указа.

    Алексей Суровцев был официально назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале.

    «Назначить Суровцева Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Непале», – говорится в опубликованном указе президента.

    Алексей Суровцев окончил МГИМО МИД СССР в 1985 году и с тех пор работает на дипломатической службе. В разные годы он занимал должности в центральном аппарате МИД и за рубежом, был советником постоянного представительства России при отделении ООН в Женеве, а также старшим советником и начальником отдела департамента Северной Америки.

    Кроме того, Суровцев работал генеральным консулом России в Мумбаи и Индии, владеет английским языком и хинди.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин освободил Алексея Новикова от должности посла в Непале, после чего временным поверенным в делах был назначен Ринчен Ракшаев.

    10 апреля 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Путиным совещания по искусственному интеллекту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание, посвященное вопросам развития искусственного интеллекта, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что эта тема является одной из приоритетных как для правительства, так и для президента и частных компаний.

    Песков подчеркнул: «Будет во второй половине дня важное совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта. Тема одна из приоритетных, которые на повестке дня и правительства, и президента, и частных компаний». В обсуждении примут участие представители администрации президента, правительственный блок, а также российские технологические компании, которые считаются лидерами в области искусственного интеллекта на мировом уровне.

    Совещание начнется с открытого вступительного слова президента, после чего основная часть пройдет в закрытом режиме. С основным докладом выступит вице-премьер Дмитрий Григоренко, который расскажет о внедрении искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. Затем состоится открытый обмен мнениями между участниками встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Дмитрий Григоренко возглавили национальный штаб по искусственному интеллекту для координации внедрения ИИ между ведомствами.

    Президент Владимир Путин намерен провести рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, занимающимся вопросами цифровизации.

    10 апреля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин: Ядерный щит много лет надежно обеспечивает безопасность России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики по случаю 80-летия учреждения.

    Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики с 80-летием учреждения.

    «Этот юбилей – большое, значимое событие не только для вашего коллектива, но и для отечественной атомной отрасли, для всей России, ведь именно в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита, который на протяжении многих лет надежно обеспечивает безопасность и суверенитет нашей страны, созданы уникальные конструкторские разработки, открывшие новые возможности для укрепления оборонно-промышленного комплекса, развития энергетики, транспорта и медицины, освоения Арктики, Мирового океана, космоса», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Президент выразил благодарность за самоотверженный и героический труд ученых, инженеров и специалистов, подчеркнув, что их достижения стали результатом командной работы и верности интересам Родины.

    Глава государства отметил, что нынешние сотрудники достойно продолжают традиции своих предшественников и вносят важный вклад в технологическую независимость России.

    Путин пожелал коллективу успешной реализации намеченных планов во благо страны и ее народа.

    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Стало известно о провале украинских специалистов ПВО на Ближнем Востоке
    Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы»
    Поисковик назвала ошибки погибших на Камчатке туристов
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Пелевин посвятил новый роман делу Эпштейна

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

