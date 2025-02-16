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Нобелевский лауреат предупредил об опасностях вирусов из тающих льдов
Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг рассказал об опасности вирусов, освобождающихся при таянии льдов
Лауреат Нобелевской премии миру Рае Квон Чунг рассказал об угрозе вирусов, скрытых в вечной мерзлоте Гренландии и северных регионов Канады и России, которые могут высвобождаться при таянии.
Рае Квон Чунгом, бывший советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата, выразил обеспокоенность по поводу возможности высвобождения древних вирусов из тающих льдов и вечной мерзлоты в Гренландии, а также в северных областях Канады и России. Ученый подчеркнул, что человечество не готово к встрече с такими вирусами, передает РИА «Новости».
Чунг отметил, что в настоящее время неизвестны виды вирусов, которые могут таиться в вечной мерзлоте. Он привел в пример известный случай с сибирской язвой, споры которой могут сохраняться в мерзлоте. Ученый подчеркнул, что таких вирусов может быть значительно больше, чем предполагалось ранее.
Он также упомянул научный отчет, опубликованный несколькими годами ранее, согласно которому таяние вечной мерзлоты в тундре может освободить сотни вирусов, некоторые из которых могут представлять угрозу для человечества. Ученый призвал к усилению исследований в этой области, чтобы подготовиться к возможным последствиям.
В феврале ученые из США и Британии сообщили, что ледовый щит Гренландии столкнулся с резким увеличением трещин, что привело к росту поврежденных участков на 25% в некоторых регионах за последние пять лет.
Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг А23а потерял кусок площадью около 80 кв. километров, что составляет примерно 2% его общей площади, во время дрейфа в 340 километрах от британского острова Южная Георгия.