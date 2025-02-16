Нобелевский лауреат предупредил об опасностях вирусов из тающих льдов

Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг рассказал об опасности вирусов, освобождающихся при таянии льдов

Tекст: Дарья Григоренко

Рае Квон Чунгом, бывший советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата, выразил обеспокоенность по поводу возможности высвобождения древних вирусов из тающих льдов и вечной мерзлоты в Гренландии, а также в северных областях Канады и России. Ученый подчеркнул, что человечество не готово к встрече с такими вирусами, передает РИА «Новости».

Чунг отметил, что в настоящее время неизвестны виды вирусов, которые могут таиться в вечной мерзлоте. Он привел в пример известный случай с сибирской язвой, споры которой могут сохраняться в мерзлоте. Ученый подчеркнул, что таких вирусов может быть значительно больше, чем предполагалось ранее.

Он также упомянул научный отчет, опубликованный несколькими годами ранее, согласно которому таяние вечной мерзлоты в тундре может освободить сотни вирусов, некоторые из которых могут представлять угрозу для человечества. Ученый призвал к усилению исследований в этой области, чтобы подготовиться к возможным последствиям.

В феврале ученые из США и Британии сообщили, что ледовый щит Гренландии столкнулся с резким увеличением трещин, что привело к росту поврежденных участков на 25% в некоторых регионах за последние пять лет.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире айсберг А23а потерял кусок площадью около 80 кв. километров, что составляет примерно 2% его общей площади, во время дрейфа в 340 километрах от британского острова Южная Георгия.