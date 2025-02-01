От крупнейшего в мире айсберга А23а откололся кусок в 80 кв. километров

Tекст: Мария Иванова

Айсберг А23а, дрейфующий в 340 км от британского острова Южная Георгия, потерял часть своей массы, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института России, передает РИА «Новости». От айсберга откололась глыба площадью около 80 кв.километров, что составляет примерно 2% его общей площади.

Главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации института Полина Солощук отметила: «Айсберг-гигант А23а в настоящее время дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в южной Атлантике в море Скоша. Медленно вращаясь, за десять дней он отдалился от береговой линии примерно на 40 километров. Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2% ледяного гиганта».

С ноября 2023 года площадь айсберга сократилась почти на 11% в период его дрейфа по чистой воде.

Айсберг А23а откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года и более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он начал движение и оказался в море Скоша.

Ранее газета Daily Mail сообщила о возможном столкновении айсберга с островом Южная Георгия. Однако в Арктическом и антарктическом НИИ заявили, что айсберг сменил направление и идет западнее острова, что снижает вероятность столкновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спутник «Метеор-М» сфотографировал крупнейший айсберг A23a, весящий триллион тонн, который движется к британскому острову Южная Георгия.

Крупнейший в мире айсберг А23а, дрейфующий у острова Южная Георгия, потерял около 9% площади из-за таяния, пройдя за 2024 год около 1400 километров.

Айсберг А23а, отколовшийся от ледника Фильхнера в 1986 году, может столкнуться с этим островом, угрожая местной фауне, включая тысячи пингвинов и тюленей, предупреждали эксперты.