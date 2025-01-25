Крупнейший айсберг А23а за год дрейфа потерял 9% площади

Tекст: Дарья Григоренко

Солощук отметила, что айсберг А23а за последний год значительно сократился в размерах, потеряв около 9% площади из-за интенсивного таяния. В настоящее время айсберг находится на расстоянии примерно 300 километров от острова Южная Георгия, передает РИА «Новости».

По ее словам, за 2024 год айсберг продрейфовал около 1400 километров. Она подчеркнула, что, несмотря на таяние, А23а сохранил свою прочность и устойчивость благодаря своей форме, которая позволяет ему противостоять волнам и непогоде.

А23а, крупнейший айсберг на планете, по площади почти в два раза превышает Петербург. Он откололся от шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года и более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэдделла.

Накануне Daily Mail сообщало, что айсберг А23а, отколовшийся от ледника Фильхнера, может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия в южной Атлантике, угрожая местной фауне, включая тысячи пингвинов и тюленей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший в мире айсберг А23а вынесло на чистую воду в Южном океане. Ранее в Сети появились кадры откалывания от Антарктиды крупнейшего айсберга А-76, который по площади был больше острова Мальорка. А до этого Антарктиде гигантский айсберг площадью 1270 кв. км откололся от шельфового ледника Брант.