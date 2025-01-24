Daily Mail: Крупнейший в мире айсберг может столкнуться с британским заморским островом

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает Daily Mail, крупнейший в мире айсберг А23а, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия в южной Атлантике. Айсберг с пиковым размером более 3,9 тыс. кв. км вплотную приблизился к острову и создает угрозу для местных пингвинов и тюленей.

Согласно информации НАСА, большинство айсбергов следуют определенным маршрутом через пролив Дрейка, однако айсберг А23а оказался в стагнации из-за гидродинамического явления, известного как «столб Тейлора». В феврале прошлого года он перестал двигаться, но спутниковые снимки в декабре подтвердили, что он освободился из «ловушки» и вновь начал движение.

Айсберг находится на расстоянии около 270 километров от острова, и по словам океанографа Британской антарктической службы Андрю Мейджерса, он находится в меандре течения и не движется напрямую к острову. Однако, исходя из наблюдений за движением течений, существует вероятность, что вскоре он изменит курс и начнет двигаться в сторону острова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший в мире айсберг А23а вынесло на чистую воду в Южном океане.

Ранее в Сети появились кадры откалывания от Антарктиды крупнейшего айсберга А-76, который по площади был больше острова Мальорка. А до этого Антарктиде гигантский айсберг площадью 1270 кв. км откололся от шельфового ледника Брант.