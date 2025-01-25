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Роскосмос показал спутниковый снимок угрожающего Британии айсберга
Роскосмос показал фото айсберга А23а, угрожающего британскому острову Южная Георгия
Российский спутник «Метеор-М» сфотографировал крупнейший айсберг A23a, весящий триллион тонн, который движется к британскому острову Южная Георгия, находящемуся в южной части Атлантического океана, сообщили в Роскосмосе.
Фото айсберга опубликовано в Telegram-канале Роскосмоса. Российский спутник «Метеор-М» зафиксировал крупнейший в мире айсберг A23a, который двигается в сторону британского острова Южная Георгия. Площадь айсберга составляет 3672 квадратных километров, а вес – почти триллион тонн.
Айсберг A23a, который вдвое больше по площади, чем Санкт-Петербург, откололся от шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. Более тридцати лет он находился на мели в море Уэдделла, однако в середине ноября 2023 года «проснулся» и начал движение. В результате дрейфа айсберг вышел на чистую воду.
Как сообщает главный специалист Полина Солощук, айсберг A23a из-за таяния начал сокращаться в размерах. За последний год он потерял около 9% своей площади и преодолел около 1400 километров. Несмотря на это, он остается серьезной угрозой для острова Южная Георгия.