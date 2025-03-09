Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Литва поддержала идею Макрона о «ядерном зонтике» для ЕС
Министр иностранных дел Литвы поддержал предложение Макрона о защите ЕС «ядерным зонтиком»
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросе использования французского ядерного оружия для защиты Европейского союза, отметив необходимость публичных дебатов по этому вопросу.
Будрис поддержал инициативу Макрона о применении французского ядерного оружия для защиты Европейского союза. Будрис заявил в социальных сетях, что предложение о расширении ядерного сдерживания очень своевременно и необходимо для безопасности ЕС, передает «Sputnik Литва».
Он подчеркнул необходимость проведения дебатов о ядерном сдерживании как среди политиков за закрытыми дверями, так и публично. Это позволит расширить понимание принципов работы такого оружия. «Нам нужны дискуссии не только с политиками за закрытыми дверями. Это должны быть и публичные дискуссии для понимания принципов действия ядерного оружия», – отметил министр.
Глава МИД Литвы также выразил мнение, что Европе необходимо увеличить размещение оружия стратегического назначения в ответ на действия России. Будрис заявил, что необходимо расширить развертывание как высокоточных ракет, так и ядерных устройств в Европе, ближе к источнику угрозы.
Кроме того, министр отметил, что стоит рассмотреть европейское ядерное вооружение и сдерживание в рамках более глубокого трансатлантического партнерства, не вместо США, а в альянсе с ними. Будрис указал на важность обсуждения моделей гарантий, условий и распределения финансового бремени.
Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на предложение Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой.
Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе».