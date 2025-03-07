Словакия не захотела идти под «ядерный зонтик» Франции

Эксперт оценил способности Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой

Эксперт Анпилогов: Франция с ядерным оружием похожа на слепого безрогого носорога

Tекст: Анастасия Куликова

«На фоне фиаско неоколониальной политики Парижа в Центральной Африке заявления Эммануэля Макрона о перспективах ввода «миротворческих сил» на Украину и необходимости растягивания французского «ядерного зонтика» на Европу выглядит авантюрой», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Он напомнил, что в отличие от Британии, которая координирует усилия в ядерной сфере с США, Франция автономна. Но система сдерживания у республики далеко не полная. «Так, у французов есть свои носители ЯО. Среди них – в частности, подводные лодки. Правда, на боевом дежурстве находится всего одна. Представьте: ее засекут, уничтожат, и у Франции мгновенно появляется «дырка» в «зонтике», – рассуждает собеседник.

«У Парижа также есть три эскадрильи: одна – техническая и две – боевые. Они снабжены истребителями Dassault Rafale, на которых стоят крылатые сверхзвуковые ракеты ASMP. Самая старая из них – это разработка 1980-х годов, но дважды модернизированная. Дальность ракет составляет от 300 до 500 километров», – указал эксперт и назвал это «классическим тактическим ядерным оружием».

При этом у Франции нет собственной системы предупреждения о ракетной опасности, продолжил аналитик. «Речь идет о радарах, которые могли бы зафиксировать пуск баллистических ракет. А их наличие является обязательным условием для нанесения ответного или ответно-встречного удара», – пояснил Анпилогов.

Он отметил, что единственный на континенте радар расположен в Британии, но он не европейский, а американский и входит в общую систему раннего предупреждения стран НАТО. «Фактически Париж лишен глаз», – подчеркнул собеседник. Наконец, «вишенкой на торте» является отсутствие у французов систем противоракетной обороны.

«ЕвроПРО – комплексы, развернутые в Восточной Европе, – это собственность США. Установки и оборудование произведены компанией Lockheed Martin и обсуживается американскими специалистами», – напомнил эксперт. Он иронично назвал Францию «слепым безрогим носорогом».

Залатать эти «дыры» у Пятой республики сейчас нет ни ресурсов, ни времени. «Во-первых, речь пойдет о десятках миллиардов долларов, которые придется выделять в ущерб социальной сферы, и десятилетиях. Если Париж хочет в одиночку восполнить пробелы, то задача представляется из области фантастики», – считает Анпилогов.

Пока же для самой Франции недостаточен собственный зонтик. «Он опирается во многом на те структуры, которые предоставляют Штаты. Да, теоретически, растягивать его можно до бесконечности на весь континент. Но это будут абсолютно демонстративные усилия, которые приведут не к поднятию уровня безопасности, а, наоборот, сделают Европу более уязвимой», – детализировал спикер.

Тем не менее, для Москвы идеи распространения «ядерного зонтика» в Европе несут определенную угрозу. «Речь идет о ядерных бомбах, которые могут быть использованы нашими оппонентами, например, против той же Калининградской области», – уточнил собеседник.

Он объясняет: проблема тактического ядерного оружия заключается в том, что его носителями являются обычные истребители-бомбардировщики. «Отличить, летит ли машина с обычными ракетами или с ядерным оснащением – крайне затруднительно. Поэтому если, скажем, в Германии будет размещена такая техника, это станет фактором дестабилизации», – заключил Анпилогов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с телевизионным обращением к гражданам. «Мы вступаем в новую эпоху», – заявил он, отметив, что Россия якобы стала «угрозой» для Парижа и Европы в целом.

Международная обстановка, по оценке французского лидера, также осложнена тем, что США изменили позицию в отношении Украины и намерены ввести таможенные тарифы против Европы. «Перед лицом этого опасного мира, оставаться наблюдателем было бы безумием», – считает Макрон.

Политик уточнил, что Париж будет увеличивать расходы на вооружение, и весь Старый свет, как полагает он, должен бросить силы на укрепление обороны. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы к тому, что это окажется не так», – заявил президент.

На этом фоне он сообщил, что решил открыть «стратегические дебаты» об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. При этом он подчеркнул: «решение [о применении ЯО] всегда было и будет в руках французского президента». По словам Макрона, дискуссия станет ответом на исторический призыв будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца полагаться в ядерном сдерживании не только на Вашингтон, но и на Париж.

Ранее газета The Telegraph сообщала, что республика может разместить в Германии истребители с ядерным оружием в случае вывода США войск из региона. Издание отмечало, что французские ядерные средства сдерживания не зависят от НАТО, в отличие от британских, которые играют ключевую роль в оборонной стратегии альянса.

Франция – одна из девяти стран «ядерного клуба». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя выступление французского лидера, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию: «Он (посол) намедни делился своими мыслями о желании развивать отношения с нашей страной. А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить». Так зачем к нам едет посол Франции, хотелось бы уточнить еще раз?»

Захарова также с иронией отметила, что выступление Макрона получилось «по-настоящему весенним». Она обратила внимание на слова политика о «самой мощной» армии в Европе и заметила, что Владимир Зеленский с этим бы не согласился. «Очень важно, что эти двое нашли общее занятие по измерению», – написала представитель МИД в Telegram-канале.

Напомним, на этой неделе США приостановили военную помощь Киеву на фоне эскалации в отношениях между Дональдом Трампом и Зеленским. Между тем Британия и Франция решили представить президенту США коалицию «Европа плюс» – в нее войдут европейские страны, готовые и дальше оказывать поддержку Украине. А глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эпоху перевооружения» Европы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли ЕС стать военно-технической заменой Соединенных Штатов для противника.