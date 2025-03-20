В Эстонии предложили увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП

Будущее правительство Эстонии намерено поднять расходы на оборону до 5% от ВВП

Tекст: Вера Басилая

Будущее правительство Эстонии планирует значительно увеличить расходы на оборону, доведя их до пяти процентов от валового внутреннего продукта страны. Это решение закреплено в проекте коалиционного договора, утвержденного партиями Реформ и Eesti 200. Основой обеспечения безопасности государства в документе названо сотрудничество с НАТО, а также подчеркивается необходимость увеличения оборонных затрат как в Европе, так и среди союзников, передает «Интерфакс».

Согласно планам, в будущем оборонные расходы Эстонии вырастут с нынешних 3,4 процента от ВВП до пяти процентов, что составит около двух миллиардов евро ежегодно. Помимо этого, коалиционное соглашение включает в себя экономические меры, направленные на продвижение Эстонии в десятку самых инновационных экономик мира, а также планы по строительству атомной электростанции и субсидированию наземных ветряных электростанций через аукционы с минимальной ценой.

Коалиция Реформ и Eesti 200 намерена ускорить процессы планировки и выдачи лицензий для новых промышленных проектов, создавая «зоны предпочтительного развития», где эти процессы будут упрощены. Новый коалиционный договор был составлен после исключения из состава правительства Социал-демократической партии 10 марта и должен быть утвержден советами уполномоченных двух партий 22 марта.

Несмотря на контроль 52 из 101 мандата в парламенте, что позволяет сформировать правительство большинства, популярность коалиции Реформ и Eesti 200 среди избирателей остается низкой. По последним опросам, суммарная поддержка этих партий составляет около 20 процентов, тогда как оппозиционные силы поддерживают около 70 процентов избирателей.

Ранее министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин, ссылаясь на ухудшение безопасности у границ с Россией и Белоруссией.

Между тем, Великобритания и Европейский союз усиливают переговоры о конфискации замороженных российских активов, чтобы увеличить расходы на оборону и усилить экономическое давление на Россию.