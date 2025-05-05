  • Новость часаХуситы объявили воздушную блокаду Израиля
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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    Трамп заявил о возможности выхода США из переговоров по Украине
    Путин поделился размышлениями о будущем преемнике
    Путин сделал предупреждение по-немецки, чтобы его услышали
    В Крыму поддержали слова Рубио о границах Украины
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    15 комментариев
    5 мая 2025, 00:06 • Новости дня

    В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками

    В Эстонии начались международные учения Siil 2025 с 16 тыс военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шестнадцати тысяч военнослужащих из двенадцати стран участвуют в масштабных маневрах, охватывающих полигоны и территории по всей Эстонии.

    Масштабные международные учения Siil 2025 стартовали в Эстонии, передает ТАСС. В маневрах, которые продлятся с пятого по двадцать третье мая, задействованы более шестнадцати тысяч военных из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, а также присутствуют наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины.

    Как подчеркнули в Силах обороны Эстонии, основная цель учений – отработка ключевых задач национальных и региональных планов обороны совместно с союзниками, а также проверка боеготовности эстонских и иностранных подразделений. «В этом году особое внимание уделено вводу дополнительных союзных частей на территорию Эстонии, их приему и интеграции в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью», – заявили в оборонном ведомстве.

    Большинство боевых подготовительных мероприятий Siil 2025 проходит на полигонах и в окрестностях в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии. В меньшей степени учения затрагивают западные, северные и центральные регионы страны, однако отдельные тактические перемещения союзных подразделений будут заметны по всей Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько эстонских военнослужащих обморозились во время перехода через реку на учениях из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды, а на учениях Swift Response под руководством Британии войска НАТО в Эстонии отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса.

    4 мая 2025, 15:15 • Новости дня
    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша

    Политолог Лизан: Поражение ВСУ может изменить отношение украинцев к Западу

    Эксперт: Украину начали готовить к попытке реванша
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина стала слишком ценным активом в борьбе с Россией. На Западе не могут допустить ее поражения, именно поэтому страну начинают постепенно готовить к повторному конфликту с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта.

    «Западные страны годами вкладывались в военный потенциал Украины. Все это делалось во многом для организации стратегического сдерживания России. И теперь, когда боеспособность Киева значительно пошатнулась, никто не хочет так просто признавать поражения», – считает политолог Иван Лизан.

    «Кроме того, разгром ВСУ может вывести республику из орбиты Запада. Населению так долго обещали, что с поддержкой США и ЕС они сумеют побороть Россию. А теперь половина новостей содержит в себе аккуратные призывы к офису Зеленского признать территориальные потери. Конечно, это может отразиться на настроении общества», – добавляет собеседник.

    «Поэтому западные издания и начинают призывать Киев подождать. Да, скорее всего, текущий конфликт Украина проиграла, но ведь в будущем возможен еще один – именно такой посыл сейчас и пытаются продвигать сторонники ВСУ. И в этом будущем уже не будет Дональда Трампа, а значит, остановить помощь республике никто не сможет», – рассуждает он.

    «Именно поэтому России необходимо в рамках текущего конфликта показывать максимальную боеготовность. Для нас принципиально важно продемонстрировать противникам, что даже через десять лет противостояние не сможет завершиться на другой ноте. У украинского руководства не должно быть опрометчивых надежд на непонятные авантюры», – заключил Лизан.

    Ранее британская пресса призвала не признавать суверенитет России над новыми регионами по итогам конфликта. Как сообщает The Financial Times, если США и другие страны откажутся от узаконивания территориальных реалий, «Киев получит шанс повоевать, или, по крайней мере, завоевать области другими способами в следующий раз».

    В связи с этим Дональду Трампу предлагается учесть опыт холодной войны, когда прибалтийские республики также не признавались частью СССР. Упоминается и разделенная Германия, когда ФРГ с юридической точки зрения относилась к ГДР как к временно утраченным землям. Данный подход якобы позволил «оставить открытой дверь для лучшего будущего».

    «В идеале такое соглашение также предусматривало бы размещение войск «коалиции желающих» членов НАТО вдоль линии контроля и ускорение вступления Украины в ЕС. Если это невозможно, то лучше стремиться к перемирию вроде корейской войны», – подчеркивается в статье.

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    4 мая 2025, 09:15 • Новости дня
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»

    Мирошник назвал изображение горящего Кремля проявлением «звериной истерикой» Ермака

    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат Родион Мирошник подверг резкой критике изображение с Владимиром Зеленским на фоне пылающего Кремля, опубликованное главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком в соцсетях.

    Публикация главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с изображением горящего Кремля вызвала резкую реакцию российского МИД. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал этот пост «звериной истерикой» и усомнился в миролюбии ближайшего окружения Зеленского.

    «Мирный настрой зашкаливает, желание урегулировать конфликт мирным способом не знает границ! Еще нужны доказательства просто звериной истерики самого ближайшего окружения Зеленского?!» – прокомментировал Мирошник в своем Telegram-канале.

    Ранее Ермак опубликовал картинку, на которой Владимир Зеленский стоит над горящим Кремлем. Этот пост также обсуждается в украинских и российских социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина объявить перемирие с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы, вместо этого предложив 30-дневное прекращение огня на условиях США, кроме того он пригрозил иностранным лидерам, которые готовятся посетить Москву 9 мая.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в праздничные дни.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    4 мая 2025, 09:51 • Новости дня
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны могут поддержать соглашение по СВО, не признавая новые российские территории, что даст Украине возможность возобновить боевые действия в будущем, сообщает британская газета Financial Times.

    Британское издание Financial Times отмечает, что странам Запада выгоднее заключить сделку с Россией по урегулированию ситуации на Украине без официального признания возвращенных в состав России территорий, особенно Крыма, передает Ura.Ru.

    Газета подчеркивает, что подобная позиция позволит Киеву в будущем попытаться вернуть утраченные земли военным или иным путем, если США не признают их переход к России. Автор статьи сравнивает возможное соглашение с перемирием в стиле корейской войны, когда конфликт формально не завершен, а сторонам лишь удается достигнуть временного прекращения огня.

    По мнению Financial Times, судьба будущих украинских территорий может зависеть от формулировок, которые окажутся в итоговом документе, если он будет подписан в ближайшие недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече по Украине в Лондоне участники договорились продолжить консультации по ситуации вокруг спецоперации на Украине, госсекретарь США Рубио предупредил о возможной смене приоритетов Вашингтона в украинском вопросе, а власти США выразили недовольство отказом Киева уступить некоторые территории России.

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    4 мая 2025, 11:07 • Новости дня
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британия, пригласив военных Вооруженных сил Украины на парад 8 мая в Лондон, поразила саму себя, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она заявила «Российской газете»: «Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков? Жаль простых британцев, так их еще никто стратегически не поражал».

    Захарова отметила, что в глазах мирового сообщества этот парад будет ассоциироваться с «идеологическими потомками нацистов, коллаборационистов, преступников, ответственных за Холокост и геноцид советского народа».

    Дипломат напомнила, что после окончания Второй мировой войны Лондон имел планы начать наступательные действия против СССР, однако эти планы не были реализованы. По мнению Захаровой, нынешние действия британских властей связаны с разочарованием из-за невозможности реализовать свои намерения против России, и теперь британские власти пригласили на парад «настоящих нацистов – вооруженных британским оружием украинских террористов и боевиков».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что приглашение британскими властями ВСУ на парад в Лондоне является проявлением неуважения к памяти британских ветеранов Второй мировой войны.

    Накануне министр обороны Британии Джон Хили заявил, что украинские вооруженные силы примут участие в параде в Лондоне, посвященном 80-летию победы над нацистской Германией.

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    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

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    4 мая 2025, 07:51 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила украинские дроны над тремя областями

    Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках над югом России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

    Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении за ночь 13 украинских беспилотников самолетного типа, из них 11 были сбиты над территорией Ростовской области, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 21.15 3 мая по 5.15 4 мая по московскому времени. В сообщении Минобороны говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей».

    О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны, а также ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, о чем сообщило Министерство обороны России.

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    4 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Хуситы объявили воздушную блокаду Израиля

    Хуситы объявили о воздушной блокаде Израиля, пообещав обстреливать ааэропорты

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженное движение хуситов на севере Йемена заявило о начале тотальной воздушной блокады Израиля, подразумевающей удары по критическим аэропортовым объектам страны и призвав авиакомпании отменить рейсы в Израиль.

    О введении всеобъемлющей воздушной блокады Израиля объявили вооруженные силы движения «Ансар Алла», передает РИА «Новости». В сообщении хуситов говорится, что меры принимаются в ответ на расширение военных действий Израиля в Газе.

    Хуситы пообещали наносить неоднократные удары по израильским аэропортам, включая международный аэропорт Лод Бен-Гурион. В обращении подчеркивается, что любые рейсы в Израиль подвергаются опасности и должны быть отменены.

    Движение призвало все международные авиакомпании учитывать введенную блокаду с момента официального заявления и отказаться от рейсов в Израиль по соображениям безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как над аэропортом им. Бен-Гуриона появилось облако дыма из-за падения обломков ракеты, выпущенной с территории Йемена, в Израиле временно приостановили все взлеты и посадки, а министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал жесткий ответ на произошедшее.

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    4 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия приступила к формированию новых оперативных групп, способных действовать на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии.

    Сухопутные войска США создали два новых мобильных подразделения для возможного конфликта с Китаем, сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Эти группы разработаны для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов в Индо-Тихоокеанском регионе.

    По данным WSJ, подразделения должны рассредотачиваться, наносить удары по наземным целям Китая, собирать данные о зоне боевых действий и обеспечивать поддержку маневров американских ВВС и ВМС. Генерал Рональд Кларк отметил, что Китай может попытаться ограничить действия американских кораблей и самолетов, сделав прибрежные воды слишком опасными для них – такая тактика известна как «противодействие/запрет доступа».

    На данный момент созданы две многосферные оперативные группы, третья находится в процессе формирования. Подразделениям будет оказывать поддержку артиллерия, включая пусковые установки Typhon, одна из которых уже размещена на Филиппинах и способна поражать цели на территории материкового Китая. Согласно оценке WSJ, наиболее опасными точками возможного конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.

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    4 мая 2025, 16:49 • Новости дня
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    Французский политик обвинил Зеленского в угрозах мировым лидерам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский политик Флориан Филиппо подверг резкой критике заявления Владимира Зеленского, подчеркнув, что угрозы в адрес мировых лидеров вызывают тревогу у западных союзников.

    Французский политик Флориан Филиппо резко отреагировал на заявления президента Украины, передает РИА «Новости». В своем посте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Филиппо заявил: «Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!».

    Филиппо также призвал остановить эскалацию конфликта и заключить мир, подчеркнув опасность подобных заявлений украинского лидера. Политическая риторика Зеленского вызвала резонанс среди западных общественных и политических деятелей.

    Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Владимир Зеленский отказался принять предложение Владимира Путина о перемирии с 7 по 9 мая в честь 80-летия Победы и предложил тридцатидневное прекращение огня на условиях США.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    4 мая 2025, 02:02 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил ведущий танкостроительный завод КНДР

    Ким Чен Ын потребовал заменить бронетехнику страны новейшими северокорейскими танками

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава КНДР провел инспекцию крупнейшего танкостроительного предприятия и заявил о необходимости обновления бронетехники армии страны.

    Как передает РИА «Новости», Ким Чен Ын лично ознакомился с производственными цехами ведущего танкостроительного завода КНДР. Лидер страны подробно изучил процессы производства, модернизации и выполнения задач по исследованию ключевых танковых технологий.

    В ходе инспекции Ким Чен Ын отметил, что обновление бронетехники новейшими танками и бронемашинами – ключевая задача для модернизации сухопутных войск. Он выразил удовлетворение достигнутым прогрессом в проекте конструкции и огневой системы новых северокорейских танков.

    Также северокорейский лидер призвал сотрудников завода неустанно совершенствовать технологии, увеличивать темпы производства и уделять внимание улучшению условий труда. Он подчеркнул необходимость четко формулировать военную роль танков в современных конфликтах и определять направления их развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КНДР пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен», спущенным на воду в присутствии Ким Чен Ына и его дочери, Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи в Москве, а лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    4 мая 2025, 11:43 • Новости дня
    Маск обратил внимание на принудительную мобилизацию на Украине

    Маск прокомментировал видео силового задержания мужчины украинским ТЦК

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск бурно отреагировал на публикацию видео, где украинские военные заталкивают велокурьера в микроавтобус.

    Илон Маск обратил внимание на проблему принудительной мобилизации, которая проходит на Украине, передает ТАСС.

    Бизнесмен и глава компании SpaceX отреагировал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) на видеоролик, где сотрудники украинского ТЦК применяют силу к велокурьеру, чтобы затолкать его в микроавтобус. Маск сопроводил публикацию двумя восклицательными знаками.

    Автор ролика отметил, что в интернете размещены «тысячи видеороликов, на которых Украина насильно уводит мужчин на войну, в которой не победить». Это привлекло дополнительное внимание к действиям властей страны по обеспечению мобилизации.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти ограничили выезд мужчин призывного возраста за границу и активно раздают повестки в государственных учреждениях, на улицах, а также в любых местах массового скопления людей. Сообщается, что сотрудники военкоматов при этом нередко применяют силу.

    Украинские СМИ регулярно информируют о попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть страну и о выявлении каналов их переправки через границу. Одновременно растет число нападений на сотрудников военкоматов и число стихийных протестов против мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

    В одном из киевских территориальных центров комплектования мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям для предотвращения побегов.

    Ранее в Одессе членов общественной организации задержали за насильственный захват мужчин на улицах под видом сотрудников территориальных центров комплектования.

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    4 мая 2025, 01:45 • Новости дня
    Суд Египта приговорил израильтян к пяти годам тюрьмы

    Двух израильских туристов осудили за нападение на работников отеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Израиля получили по пять лет тюрьмы за нападение на сотрудников отеля в Табе и отказ оплатить алкоголь.

    Суд Египта вынес приговор двум гражданам Израиля, осудив их на пять лет заключения за нападение на работников отеля в курортной Табе, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в конце августа 2024 года, когда двое израильских арабов, находясь на отдыхе, отказались платить за алкогольные напитки и напали на троих сотрудников гостиницы. Пострадавшие получили тяжелые травмы.

    После происшествия туристов задержали, и им предъявили обвинения в применении насилия, запугивании граждан и порче имущества отеля. Уголовный суд Южного Синая признал их виновными по этим статьям и приговорил к пяти годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Египет ведут переговоры с ХАМАС и Израилем о заключении 50-дневного перемирия в Газе, которое предусматривает обмен заложниками и палестинскими заключенными.

    Египетские власти призывали к введению режима прекращения огня на всех палестинских территориях и размещению международного миротворческого контингента для содействия восстановлению сектора Газа.

    Лидеры Египта, Франции и Иордании приняли совместную декларацию против аннексии палестинских земель, выразив обеспокоенность гуманитарной ситуацией в регионе.

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    4 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    NYT сообщил о передаче Киеву еще одной системы Patriot
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев вскоре получит систему ПВО Patriot, ранее размещенную в Израиле, а также обсуждается возможность передачи еще одной установки со стороны Германии или Греции.

    Газета New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США сообщает, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле, передает РИА «Новости». По данным издания, речь идет об одной из старых моделей комплекса, которую отправят в Киев после проведения ремонта.

    Кроме того, западные союзники обсуждают возможность передачи Украине еще одной системы Patriot из Германии или Греции. Ожидается, что поставка комплекса из Израиля может состояться к лету.

    Один из чиновников отметил, что сейчас две из восьми уже имеющихся у Украины систем Patriot проходят ремонт. Газета уточняет, что для любых экспортных поставок комплексов Patriot требуется официальное одобрение США, даже если они поставляются через третьи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники.

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    4 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

    Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.

    В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.

    Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.

    Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.

    Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.

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    4 мая 2025, 05:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ

    Военные «Востока» за сутки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки российские военные лишили противника четырех пунктов управления беспилотниками, а также уничтожили несколько дронов и нанесли удар по украинским подразделениям.

    Как сообщает ТАСС, об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, за прошедшие сутки противник потерял восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пять тяжелых коптеров «Баба-яга», а также четыре пункта управления беспилотной авиацией.

    Гордеев подчеркнул, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ. Операции проводились в районах населенных пунктов Карла Маркса, Гуляйполе, Зеленый Гай, Отрадное и Богатырь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения уничтожили 29 пунктов управления беспилотных летательных аппаратов и три станции спутниковой связи Starlink за сутки.

    Российская артиллерия на сумском направлении уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, что обеспечило поддержку штурмующих подразделений.

    Западная группировка войск за день вывела из строя десятки пунктов управления беспилотниками и станции Starlink украинских военных.

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