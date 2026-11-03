Назначен новый главный тренер московского «Торпедо»

Главным тренером футбольного клуба «Торпедо» стал Вячеслав Вашкевич

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сроки соглашения со специалистом не раскрываются, передает ТАСС. Вашкевич сменил на этом посту Александра Сторожука, который покинул клуб 2 ноября по соглашению сторон.

Вашкевич более 15 лет работал в академиях «Спартака» и «Локомотива». В 2024–2025 годах он возглавлял дзержинский «Арсенал», а с января 2026 года тренировал вторую команду «Балтики».

После 16 туров «Торпедо» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник осужденный за подкуп арбитров бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов вышел на свободу.

В понедельник Александр Сторожук по соглашению сторон покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо».

В воскресенье Хасанби Биджиева назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел».