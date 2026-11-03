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Назначен новый главный тренер московского «Торпедо»
Главным тренером футбольного клуба «Торпедо» стал Вячеслав Вашкевич
Вячеслав Вашкевич стал новым главным тренером московского футбольного клуба «Торпедо», сообщила пресс-служба команды.
Сроки соглашения со специалистом не раскрываются, передает ТАСС. Вашкевич сменил на этом посту Александра Сторожука, который покинул клуб 2 ноября по соглашению сторон.
Вашкевич более 15 лет работал в академиях «Спартака» и «Локомотива». В 2024–2025 годах он возглавлял дзержинский «Арсенал», а с января 2026 года тренировал вторую команду «Балтики».
После 16 туров «Торпедо» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 29 очков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник осужденный за подкуп арбитров бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов вышел на свободу.
В понедельник Александр Сторожук по соглашению сторон покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Торпедо».
В воскресенье Хасанби Биджиева назначили главным тренером воронежского футбольного клуба «Факел».