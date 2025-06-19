В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.9 комментариев
ВСУ перебросили на Сумское направление элитные подразделения
На Сумское направление переброшены элитные подразделения вооруженных сил Украины из других областей страны.
«На Сумском направлении противник, перебрасывая элитные подразделения из других областей, пытается остановить продвижение «Северян», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
Продолжаются «ожесточенные бои» в Юнаковке, зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах Сумского района. Отражены восемь контратак ВСУ: три – в окрестностях Андреевки, две – около Алексеевки, две – в Юнаковке и одна – около села Садки. У Андреевки идут «наиболее ожесточенные бои», сообщил «Северный Ветер». Из более чем 50 бойцов ВСУ, которых отправили в контратаки, ликвидированы свыше 30 человек, «остальные бежали, бросив раненных».
«Враг не оставляет попыток прорыва на Теткинском и Глушковском направлениях. Каждый день командование ВСУ отправляет на убой штурмовые группы, которые уничтожаются «Северянами». Потери оккупантов давно превысили 2 тыс. человек, а социальные сети полны объявлений о поиске пропавших без вести ВСУшников», – говорится в сообщении.
Указывается, что попытки «просочиться» в направлении Теткино предпринимались ВСУ из окрестностей Рыжевки. Также была попытка прорваться на российскую территорию из Бессаловки и Искрисковщины. Кроме того, украинские штурмовики выдвигались в направлении поселка Новый Путь. Часть украинских военных уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории.
На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены шесть штурмовых групп ВСУ, минометный расчет и ПУ БПЛА.
«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.
Напомним, российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области.