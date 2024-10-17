С морем связано много трагедий и не меньше историй чудесного спасения. Охотоморский дрейф Пичугиных – одновременно и трагедия, и чудо. Михаил Пичугин провел в море 67 дней. За это время лодка прошла свыше тысячи километров – пересекла всё Охотское море, считающееся у моряков одним из самых суровых.0 комментариев
Армия Израиля объявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС
Израильская армия заявила о проверке информации о гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара в Газе
Израильская армия проверяет информацию о возможной ликвидации лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, сообщила армия Израиля.
В ходе недавней операции Армии обороны Израиля в этом регионе были ликвидированы трое террористов. Армия совместно со Службой общей безопасности проверяет, мог ли одним из них быть Синвар, сообщает ТАСС.
Армейская пресс-служба заявила, что пока личность уничтоженных террористов не может быть подтверждена. Это создает неопределенность вокруг того, действительно ли среди погибших находится один из лидеров ХАМАС. Ранее Синвар считался ключевой фигурой в руководстве движения и был нацелен на ведение боевых действий против Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦАХАЛ заявил о том, что израильские ВВС успешно провели операцию по устранению двух высокопоставленных членов ХАМАС. В ходе операции были убиты Мухаммад Хусейн Али аль-Махмуд и Саид Алаа Наиф Али, которые отвечали за деятельность движения в Ливане и на Западном берегу.