Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил скопление техники и пехоты ВСУ под Волчанском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 244-й артиллерийской бригады группировки «Север» поразил крупное скопление живой силы и техники ВСУ в лесу под Волчанском, передает РИА «Новости». Украинские подразделения готовились контратаковать кольцо окружения с внешней стороны.

«В ходе воздушной разведки беспилотниками самолетного типа операторы выявили в одном из лесов технику и личный состав ВСУ, задействованных в ударах контратаках на «Волчанский котел». Для уничтожения площадной цели координаты были переданы расчету реактивной системы залпового огня «Ураган»», – рассказал старший офицер батареи с позывным Топаз.

Средства объективного контроля зафиксировали снижение активности противника на этом участке. Действия расчета сорвали планы украинских формирований, отметил офицер. По его словам, расчет использует боевую машину 9П140 «Ураган» калибра 220 мм, которая не оставляет шансов противнику на указанной площади.

Подразделения группировки «Север» продолжают сужать кольцо окружения. Заблокированные силы ВСУ уничтожаются артиллерией, беспилотниками и штурмовыми отрядами. Эта комплексная работа направлена на расширение буферной зоны безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные пресекли все попытки прорыва ВСУ из окружения в Харьковской области. Разведчики уничтожили бронемашину с бегущими из котла под Волчанском украинскими солдатами. Силовые структуры объявили о начале зачистки остатков вражеской группировки.