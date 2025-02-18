Поведение европейцев сейчас лучше всего характеризуется эпизодом из старой американской сказки про Братца Кролика. «Делать все, что угодно, только не бросать в тот терновый куст». Терновый куст является для кролика самым надежным убежищем, а туповатый Лис об этом просто не догадывался.0 комментариев
ВСУ заминировали украденные иконы в ДНР
ВСУ заминировали схрон с украденными православными иконами в Красногоровке
В Красногоровке был найден тщательно заминированный схрон с украденными украинскими военными православными иконами и церковной утварью, предположительно использовавшийся как ловушка для российских войск.
В Красногоровке обнаружили заминированный схрон с украденными украинскими военными православными иконами и церковной утварью, сообщает РИА «Новости».
Военнослужащий группировки «Юг» с позывным «Нурик» рассказал, что здание, где находился схрон, было разрушено, а сверху завалено кирпичами. По словам военного, внутри были установлены растяжки, которые удалось разминировать. Боец добавил, что схрон был полностью окружен взрывчатыми устройствами, «справа, слева, шашки там, все лежит».
Военнослужащий предположил, что схрон мог использоваться ВСУ в качестве ловушки для российских военных. «Может, как приманка», отметил он, объясняя, что иконы находились под землей в подвале разрушенного здания. Он подчеркнул, что раскопки начались перед Новым годом и заняли около недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные вынудили солдат ВСУ сдаться под Красногоровкой, а также взяли в плен боевиков ВСУ при штурме Красногоровки. Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Красногоровка в ДНР.