КТК в 2026 году запланировал отгрузить на экспорт рекордные 72 млн тонн нефти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в 2026 году рассчитывает установить новый рекорд по отгрузке нефти – не менее 72 млн тонн, заявил глава компании Николай Горбань, отметив в интервью изданию «Эксперт Юг», что на сегодня уже отгружено более 23 млн тонн.

Горбань подчеркнул, что КТК технически способен переваливать свыше 80 млн тонн нефти в год, однако на итоговые объемы влияют погодные условия и решения грузоотправителей. В 2025 году из-за этих факторов план перевалки составил 70,52 млн тонн – это уже стало историческим максимумом, несмотря на сложности.

По итогам прошлого года выручка компании достигла 173 млрд руб., что больше, чем в 2024 году (166 млрд руб.). На данный момент трубопроводная система КТК позволяет транспортировать с территории Казахстана около 72,5 млн тонн нефти в год, а через Россию – до 83 млн тонн, сообщает ТАСС.

КТК – крупнейший маршрут экспорта нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод длиной 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть поступает на танкеры через морской терминал консорциума.

Среди основных акционеров КТК – Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), а также Chevron, «Лукойл», Exxonmobil, СП «Роснефти» и Shell.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Казахстан перенаправил часть экспортных объемов нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Ранее республика потеряла около 3,8 млн тонн экспортного сырья из-за атак на инфраструктуру предприятия.