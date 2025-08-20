МВД объяснили случаи приостановки оформления загранпаспорта

Tекст: Алексей Дегтярев

Сотрудники МВД приостанавливают оформление загранпаспорта, если заявитель, подавший заявление в электронном виде, не явится в ведомство в течение 15 календарных дней после получения приглашения, указали в службе, передает ТАСС.

Если гражданин приходит в отдел МВД в течение шести месяцев со дня подачи заявления, переоформлять заявление и повторно оплачивать госпошлину не потребуется. Если же с момента подачи заявления прошло более шести месяцев, ведомство прекращает оформление паспорта, и заявка подается заново. В этом случае потребуется повторно оплатить госпошлину, пояснили в службе.

В ведомстве также напомнили, что срок изготовления загранпаспорта составляет до одного месяца, если регион оформления совпадает с регионом регистрации по месту жительства заявителя. Если регионы различаются, нет регистрации или имеется допуск к гостайне – срок увеличивается до трех месяцев.

Ранее россиянка отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте. Женщина потеряла возможность воспользоваться туристической путевкой в Египет и понесла материальный ущерб в размере 128,8 тыс. рублей. Суд постановил взыскать указанную сумму за счет казны Российской Федерации. Дополнительно с МВД взыскана компенсация морального вреда в 25 тыс. рублей