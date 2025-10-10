Зеленский сообщил о массовых отключениях света на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Перебои со светом наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, указал Зеленский, передает ТАСС.

Также в Киеве и на подконтрольной Киеву части ДНР наблюдаются отключения света.

Зеленский отметил, что в Киеве аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения и водоснабжения. На ряде критически важных объектов инфраструктуры еще продолжается ликвидация последствий повреждений. Глава киевского режима не уточнил их количество и расположение.

В Минэнерго Украины заявили, что в упомянутых регионах обесточено значительное число потребителей.

Ранее украинская пресса сообщила, что в украинской столице оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро.

До этого левый берег Киева остался без света.