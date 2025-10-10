Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.9 комментариев
Зеленский сообщил о массовых отключениях света на Украине
В ряде подконтрольных киевскому режиму регионах произошло отключение электричества, сообщил Владимир Зеленский в пятницу днем.
Перебои со светом наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, указал Зеленский, передает ТАСС.
Также в Киеве и на подконтрольной Киеву части ДНР наблюдаются отключения света.
Зеленский отметил, что в Киеве аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения и водоснабжения. На ряде критически важных объектов инфраструктуры еще продолжается ликвидация последствий повреждений. Глава киевского режима не уточнил их количество и расположение.
В Минэнерго Украины заявили, что в упомянутых регионах обесточено значительное число потребителей.
Ранее украинская пресса сообщила, что в украинской столице оказалось парализовано движение общественного транспорта из-за перебоев с электричеством и массового скопления людей на станциях метро.
До этого левый берег Киева остался без света.