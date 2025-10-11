Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.2 комментария
Эффективность ЗРК Patriot на Украине снизилась до 6%
Американские комплексы Patriot на Украине теперь перехватывают только 6% российских ракет из-за усовершенствованных маневрирующих боеприпасов, по сравнению с прежними 42%, заявил экс-заместитель главы Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.
По его словам, эффективность американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине значительно снизилась, сообщает ТАСС. заявил в эфире телеканала «Эспрессо»: «Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%».
Генерал объяснил такое падение модификациями российских ракет. Они теперь активнее маневрируют и успешно уклоняются от систем противовоздушной обороны. Романенко также отметил, что батарей Patriot на Украине немного, а новые российские ракеты стали более эффективными после доработок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине. Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты, создающие новые средства борьбы с западными системами. Киев признал беспомощность перед современными ракетами России.