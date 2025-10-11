Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, эффективность американских зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине значительно снизилась, сообщает ТАСС. заявил в эфире телеканала «Эспрессо»: «Эффективность систем ПВО Patriot на Украине упала с 42% до 6%».

Генерал объяснил такое падение модификациями российских ракет. Они теперь активнее маневрируют и успешно уклоняются от систем противовоздушной обороны. Романенко также отметил, что батарей Patriot на Украине немного, а новые российские ракеты стали более эффективными после доработок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские ЗРК Patriot не смогли перехватить ряд российских ракет во время последних атак на Украине. Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты, создающие новые средства борьбы с западными системами. Киев признал беспомощность перед современными ракетами России.