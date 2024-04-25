Белоруссия подготовилась к отражению интервенции

Tекст: Андрей Резчиков

Уехавшие за границу оппозиционеры планируют захватить Кобринский район Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании (ВНС) с участием 1,2 тыс. делегатов. Обозначенный район Брестской области на юге граничит с Ковельским районом Волынской области Украины. По его словам, после захвата территории оппозиционеры намерены обратиться к НАТО для ввода войск.

«Ради смены власти в Беларуси они, действительно, готовы на все, – продолжил Лукашенко. – Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план «Перамога 2.0». Акцент в нем делается на организации «национально-освободительного движения» на территории Беларуси».

Лукашенко сообщил, что по ту сторону границы американцы готовят «Белорусскую освободительную армию», основу которой должны составить «полк Калиновского» и формирования: украинский «Русский добровольческий корпус» (РДК) (признан террористической организацией) и «Белорусский добровольческий корпус».

Добавим, что «полк Калиновского» был создан из белорусских националистов для участия в боевых действиях на стороне Украины и входит в Иностранный легион ВСУ. «Командиры» полка часто бывают в странах Европы, чтобы заручиться финансовой и политической поддержкой, а также наладить контакты с представителями белорусской диаспоры.

Завербованных в добровольческие формирования обучают в Польше, странах Балтии, на Украине и других европейских государствах. «Ненавидят Россию, а корпуса сформировали и взаимодействуют», – заявил президент, назвав в качестве примера такого взаимодействия недавний рейд в российском приграничье.

Лукашенко оценивает как очень высокую вероятность провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты. Он напомнил, что в непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена 120-тысячная группировка ВСУ. Более того, «в приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются».

По данным КГБ Белоруссии, основной целью Запада является «установление полного контроля» над территорией страны, ее «экономическим потенциалом и ресурсами». Об этом заявил делегатам глава спецслужбы Иван Тертель. Он рассказал о пресечении более 40 каналов переброски в республику оружия с территорий Украины и также сорванных атаках БПЛА из Литвы.

Кроме того, в ходе заседания делегаты ВНС утвердили обновленную военную доктрину республики. Она не предусматривает кардинальных изменений и сохраняет оборонительный характер. Однако в ней более детально раскрыто содержание военной политики. Попытки вмешательства во внутренние дела, агрессия или угроза войны будут пресекаться «всем имеющимся потенциалом государства». Документ излагает поэтапную систему реагирования на риски и вызовы с акцентом на сдерживание от развязывания военных конфликтов.

Делегаты также утвердили новую концепцию нацбезопасности Белоруссии. Так, понятие «национальная безопасность» было дополнено тезисом – защищенность национальных интересов в целях устойчивого развития общества, а понятие «национальные интересы» дополнено положениями: согласие в обществе, незыблемость устоев народовластия и правового государства.

Основными угрозами нацбезопасности страны названы посягательства на территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй, санкции, вмешательство извне во внутренние дела, навязывание республике политического курса, не отвечающего ее национальным интересам. В экспертной среде отмечают, что

в Минске предпринимают серьезные усилия для того, чтобы прозападная «освободительная армия» не смогла заявить о себе.

«Идея захвата Кобринского района Брестской области давно прорабатывается незаконной вооруженной оппозицией, находящейся на территории Украины и Польши. Украинское направление должно стать основным для вторжения на территорию Белоруссии. В качестве возможных районных центров для захвата назывались города Лунинец, Малорита и другие. Принцип один – все они находятся недалеко от границы с Украиной», – отметил Александр Алесин, белорусский военный эксперт.

Основным костяком «освободительной армии» должны стать так называемые «белорусские хоругви», которые воюют на украинской территории против РФ. «Это полк Калиновского и ряд других формирований, которые, как они считают, имеют достаточный боевой опыт, оснащение и вооружения для того, чтобы вторгнуться на территорию Белоруссии. Они хотят захватить один из райцентров, объявить его независимым от Минска и, возможно, признать Светлану Тихановскую своим лидером, попросив помощи у стран Запада», – добавил собеседник.

Решение о захвате того или иного района на территории Белоруссии будет приниматься не оппозицией, а Западом,

говорит Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. «Райцентр выбирают исходя из того, куда проще влезть, где теоретически возникнет благоприятная ситуация. На практике это те же «неовласовцы», с которыми столкнулась Россия. Они ничего из себя не представляют, поэтому главное здесь то, кто вместе с ними за компанию», – пояснил политолог.

Коктыш подчеркнул, что эти формирования создаются по кальке украинской РДК, которая предпринимала попытки штурма Брянской и Белгородской областей. Также эти формирования вписаны в выстроенную Западом иерархию принятия решений на местах. «Матрица и руководящие кадры те же самые – ГУР МО Украины и их американские коллеги», – подчеркивает Коктыш.

Совокупная численность формирований оценивается в несколько тысяч человек. Алесин убежден, что противники Лукашенко в первую очередь сосредоточены на информационных и гибридных атаках. «Мы видим с их стороны желание подбодрить ту часть оппозиции, которая спряталась, как говорит Лукашенко, под плинтус. Это попытки внушить надежду на перспективу некоего восстания, которое будет поддержано извне при возможной поддержке польских войск», – отметил эксперт.

При этом Алесин сомневается в том, что радикалам удастся прорвать заслон на территории Белоруссии. «Их встретят не только пограничные войска и силы МВД, но и присутствующие на ротационной основе Силы специальных операций, мотострелковые и танковые войска», – предупредил Алесин. Однако угрозы с направления Украины, Польши и Литвы все равно остаются важнейшим вызовом для Минска.

Что касается обновления военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии, то основное новшество в документе заключается в желании военно-политического руководства страны сделать оборону родины делом каждого белоруса, подчеркнул собеседник.

«В стране ранее были созданы войска территориальной обороны и народное ополчение.

Они будут подчиняться руководству административных единиц – районов и областей. Для этого руководителям присвоены генеральские звания. Они теперь все генерал-майоры. За военную подготовку будут отвечать офицеры и инструкторы ВС, а за руководство – начальники военкоматов», – рассказал собеседник.

Эксперты также обратили внимание на тот факт, что в документе указана нацеленность республики на укрепление безопасности в рамках Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ. Минск также не приемлет расширение НАТО на Восток, однако готов к прагматичному сотрудничеству со странами блока при условии их отказа от агрессивных действий в отношении Белоруссии.

«Способность Минска не допустить военной опасности опирается в том числе на поддержку союзников, в первую очередь России. Размещение в стране ядерного оружия РФ рассматривается как важное слагаемое сдерживания потенциальных противников», – передает ТАСС. Из этого можно сделать вывод, что

обновленная доктрина в достаточной степени сопряжена с интересами России и Союзного государства в целом на данном направлении.

В то же время обновленная концепция национальной безопасности дает ответ на гибридные войны, которые становятся всеобъемлющими. «Сейчас это не только информационная, но и санкционная война, кибератаки. Это даже ментальная война. Народ пытаются лишить корней, традиций прошлого, чтобы молодежь была неустойчива к внешнему влиянию. Обновленная концепция рассматривает все эти вопросы. Кроме силовых и военных ведомств в качестве исполнителей предусмотрено участие практически всех министерств», – подчеркнул Алесин.

Коктыш согласен, что обновленная военная доктрина и концепция нацбезопасности «сокращают пространство неопределенности в случае возникновения угрозы». «Это руководящие аргументы для системы принятия решений на местах. Периодическое обновление этих документов – ответ на новые вызовы и угрозы. Глупо делать вид, что таких угроз нет. Мы вместе с союзниками должны быть готовы к отражению любой атаки», – считает политолог.