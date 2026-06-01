Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».15 комментариев
Российские десантники сожгли американский броневик Hummer дроном-охотником
Десантники российской группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дрона, работавшего в режиме «свободной охоты» в сумерках, выявили и уничтожили тяжелую боевую бронированную машину ВСУ производства США Hummer, дополнительно усиленную пассивной антидроновой защитой, сообщил замкомбата войск беспилотных систем 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным «Скала».
Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» выявили цель в сумерках, передает РИА «Новости». Заместитель командира батальона беспилотных систем 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Скала рассказал: «Сожгли не так давно Hummer – автомобиль, который поставлен из США. На таких машинах не ездят простые мобилизованные, которых мобилизовали ТЦКшники».
Офицер добавил, что военный броневик был дополнительно обварен защитной решеткой. По его словам, машина появилась вечером и перевозила имущество. Разведывательный коптер, работавший в режиме свободной охоты, отследил логистический маршрут передвижения противника.
Первый FPV-дрон нанес точный удар в двигатель американского автомобиля, заставив технику остановиться. Военный пояснил, что после спешивания украинского личного состава два дополнительных ударных квадрокоптера окончательно добили и сожгли машину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, десантники группировки «Днепр» наладили производство сверхмощных зарядов для тяжелых FPV-дронов.
В марте расчет ударных беспилотников выследил американский тяжелый бронеавтомобиль MaxxPro.
Осенью прошлого года российские операторы дронов уничтожили бронированный автомобиль HMMWV на сумском направлении.