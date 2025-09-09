Правительство Непала пало под натиском мемов и соцсетей

С Непалом очень мило. Впервые правительство пало под натиском мемов и TikTok*. Вирусные ролики о роскошной жизни детей политиков привели к революции, которая стоила жизни двум десяткам и заставила премьер-министра подать в отставку.



1. Термин «nepo baby» (от слова «nepotism» – непотизм) изначально использовался для описания детей голливудских звезд, получающих роли благодаря папиным связям. Но когда этот мем добрался до Непала, он превратился в политическое оружие массового поражения. Непальская молодежь начала выкладывать в TikTok контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

2. Математика несправедливости

Правительство в Непале официально «коммунистическое», левое. Его руководители – профессиональные чиновники, не коммерсанты какие. Цифры же говорили сами за себя. При официальной зарплате министров в один-два лакха рупий (750-1500 долларов) в месяц их дети учатся в Оксфорде, ездят на феррари и постят фоточки с отдыха в Швейцарии. В стране, где средний доход составляет 1,3 тыс. долларов в год, а 20% молодежи безработные, при этом обладают смартфонами с выходом в интернет, такая математика становится неиссякаемым источником «контента». #PoliticiansNepoBabyNepal набрал миллионы просмотров. Один TikTok-ролик собрал 1,3 млн просмотров, задавая простой вопрос: «Получили ли они эту жизнь благодаря упорному труду или коррупционному богатству родителей?»

3. Начальству это ожидаемо не понравилось.

4 сентября 2025 года власти заблокировали 26 социальных платформ, включая Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и YouTube*. Официальная причина – «несоблюдение требований регистрации». Реальная – попытка задушить движение Nepo Kids.

При этом механизм не был толком проработан, пользователям не предложили никакой альтернативы. Карательный аппарат оказался не готов к тому, что на улицах появятся тысячи людей в школьной форме. Результат оказался катастрофическим. Блокировка соцсетей не погасила протесты, а превратила цифровое недовольство в уличную революцию. 8 сентября тысячи молодых непальцев вышли на улицы Катманду и других городов. Полиция открыла огонь боевыми патронами, погибли люди. Власть, убивающая «детей» – классика для революционной ситуации. Тем более что в этот раз власть действительно убивала детей.

4. Классический пример эффекта Стрейзанд: попытка скрыть информацию привела к ее еще большему распространению. Запрет соцсетей не только не остановил движение, но и придал ему дополнительную легитимность. Молодежь восприняла блокировку как прямое доказательство того, что власть боится правды. Международные медиа подхватили историю о «поколении Z против коррупции», превратив локальный протест в глобальную сенсацию. Правительство, пытавшееся защитить своих деток от публичного полоскания в «этих ваших тырнетах», само оказалось в центре международного скандала.

5. Уроки для власти

История непальских Nepo Kids демонстрирует фундаментальный сдвиг в природе политического протеста. В эпоху социальных медиа: мемы стали политикой. То, что раньше было развлекательным контентом, теперь способно мобилизовать массы.

Цензура усиливает протест. Попытки заглушить критику в интернете часто оборачиваются ее усилением в реальном мире.

Gen Z говорит на другом языке. Нельзя запретить все сразу, просто перекрыв все каналы стравливания пара. Давление запретов может быть лишь постепенным, а каждый новый запрет должен сопоставляться с возможностями репрессивного аппарата. При этом даже на максимуме цензуры должны оставаться альтернативные возможности коммуникации и получения информации.

Старая политическая риторика о «расследованиях активов» уступила место вирусным сравнениям образов жизни.

Непал – не исключение, а первая ласточка как бы не супертренда. Похожие движения зреют по всему миру. От Филиппин до Европы и от Латама до США растет недовольство политическими династиями.

Мем убил короля. Да здравствует XXI век.

