    Правительство Непала пало под натиском мемов и соцсетей
    9 сентября 2025, 17:10 Мнение

    Правительство Непала пало под натиском мемов и соцсетей

    Непальская молодежь начала выкладывать в соцсети контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    Глеб Кузнецов

    политолог

    С Непалом очень мило. Впервые правительство пало под натиском мемов и TikTok*. Вирусные ролики о роскошной жизни детей политиков привели к революции, которая стоила жизни двум десяткам и заставила премьер-министра подать в отставку.

    1. Термин «nepo baby» (от слова «nepotism» – непотизм) изначально использовался для описания детей голливудских звезд, получающих роли благодаря папиным связям. Но когда этот мем добрался до Непала, он превратился в политическое оружие массового поражения. Непальская молодежь начала выкладывать в TikTok контрастные видео: с одной стороны – дети политиков с сумками Gucci и на дорогих курортах, с другой – обычные непальцы, возвращающиеся из трудовой миграции в гробах. Слоган «Дети лидеров с Gucci, дети народа в гробах» стал боевым кличем поколения.

    2. Математика несправедливости

    Правительство в Непале официально «коммунистическое», левое. Его руководители – профессиональные чиновники, не коммерсанты какие. Цифры же говорили сами за себя. При официальной зарплате министров в один-два лакха рупий (750-1500 долларов) в месяц их дети учатся в Оксфорде, ездят на феррари и постят фоточки с отдыха в Швейцарии. В стране, где средний доход составляет 1,3 тыс. долларов в год, а 20% молодежи безработные, при этом обладают смартфонами с выходом в интернет, такая математика становится неиссякаемым источником «контента». #PoliticiansNepoBabyNepal набрал миллионы просмотров. Один TikTok-ролик собрал 1,3 млн просмотров, задавая простой вопрос: «Получили ли они эту жизнь благодаря упорному труду или коррупционному богатству родителей?»

    3. Начальству это ожидаемо не понравилось.

    4 сентября 2025 года власти заблокировали 26 социальных платформ, включая Facebook*, Instagram*, WhatsApp* и YouTube*. Официальная причина – «несоблюдение требований регистрации». Реальная – попытка задушить движение Nepo Kids.

    При этом механизм не был толком проработан, пользователям не предложили никакой альтернативы. Карательный аппарат оказался не готов к тому, что на улицах появятся тысячи людей в школьной форме. Результат оказался катастрофическим. Блокировка соцсетей не погасила протесты, а превратила цифровое недовольство в уличную революцию. 8 сентября тысячи молодых непальцев вышли на улицы Катманду и других городов. Полиция открыла огонь боевыми патронами, погибли люди. Власть, убивающая «детей» – классика для революционной ситуации. Тем более что в этот раз власть действительно убивала детей.

    4. Классический пример эффекта Стрейзанд: попытка скрыть информацию привела к ее еще большему распространению. Запрет соцсетей не только не остановил движение, но и придал ему дополнительную легитимность. Молодежь восприняла блокировку как прямое доказательство того, что власть боится правды. Международные медиа подхватили историю о «поколении Z против коррупции», превратив локальный протест в глобальную сенсацию. Правительство, пытавшееся защитить своих деток от публичного полоскания в «этих ваших тырнетах», само оказалось в центре международного скандала.

    5. Уроки для власти

    История непальских Nepo Kids демонстрирует фундаментальный сдвиг в природе политического протеста. В эпоху социальных медиа: мемы стали политикой. То, что раньше было развлекательным контентом, теперь способно мобилизовать массы.

    Цензура усиливает протест. Попытки заглушить критику в интернете часто оборачиваются ее усилением в реальном мире.

    Gen Z говорит на другом языке. Нельзя запретить все сразу, просто перекрыв все каналы стравливания пара. Давление запретов может быть лишь постепенным, а каждый новый запрет должен сопоставляться с возможностями репрессивного аппарата. При этом даже на максимуме цензуры должны оставаться альтернативные возможности коммуникации и получения информации.

    Старая политическая риторика о «расследованиях активов» уступила место вирусным сравнениям образов жизни.

    Непал – не исключение, а первая ласточка как бы не супертренда. Похожие движения зреют по всему миру. От Филиппин до Европы и от Латама до США растет недовольство политическими династиями.

    Мем убил короля. Да здравствует XXI век.

    Источник

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Китай готов открыть свой рынок капитала для российских энергетических компаний. Первыми в очереди на выпуск «панда-облигаций» стоят Росатом и Газпром. Им уже четыре года приходится рассчитывать только на внутренние кредиты, так как США и ЕС прекратили давать в долг. Если это произойдет, то выпуск российских «панда-облигаций» станет первым с 2017 года. Зачем они нашим компаниям? Подробности

